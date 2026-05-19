Irán concentró el 80% de la aplicación de la pena de muerte en 2025: cifra no contempla las ejecuciones en China

Amnistía Internacional estima que en 2025 Beijing ejecutó a miles de personas y lo sitúa como el país con más casos en el mundo.

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Irán concentró hasta el 80% de la aplicación de la pena de muerte durante 2025, tras sumar al menos 2.159 del total de 2.707 personas ejecutadas el año pasado, una cifra que no incluye las de China, según reveló Amnistía Internacional (AI).

Tras el régimen de los ayatolás, Arabia Saudita aparece como el país con mayor número de penas capitales aplicadas, con un total de 356, muchas de ellas vinculadas a delitos de drogas.

En el caso de China, el gobierno se niega a proporcionar datos concretos sobre la aplicación de la pena de muerte, pero AI estima que en 2025 Beijing ejecutó a miles de personas y lo sitúa como el país con más casos en el mundo.

De acuerdo con lo manifestado desde la organización, las 2.707 de 2025 es la cifra más alta que se ha registrado desde 1981, cuando se contabilizaron 3.191 ejecuciones.

Otras cifras sobre la pena de muerte

En su reporte, Amnistía Internacional precisó que, más allá de las penas de muerte concretadas en 2025, otras 2.334 personas recibieron esa condena en el mundo.

Detalló a la vez que el año pasado, un total de 25.508 personas estaban condenadas a muerte en los 54 países que aún tienen en su legislación la pena capital.

El informe también precisó que el total de ejecutados durante el año 2025 corresponde únicamente a 17 países.

Respecto de los métodos utilizados para concretar la pena de muerte, AI dijo que se trata de decapitaciones, ahorcamiento, inyecciones letales, fusilamientos y asfixia con gas nitrógeno.