El motivo tras la demanda de Julio Iglesias contra la vicepresidenta de España

El artista decidió querellarse contra la autoridad hispana por los delitos de injurias y calumnias.

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El cantante Julio Iglesias confirmó que presentará una demanda por los delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz.

El artista ratificó que emprenderá la acción judicial contra la también ministra de Trabajo y Economía Social ante el Tribunal Supremo.

Iglesias decidió querellarse contra la autoridad hispana luego de que fracasó un intento de conciliación entre las partes, debido a que Díaz se negó a retractarse de sus declaraciones, tras considerar que no habían causado un perjuicio al honor ni a la reputación del intérprete y que tampoco vulneraban su derecho a la presunción de inocencia.

El caso que originó la demanda de Julio Iglesias

De acuerdo con lo reportado por la prensa de la península, la demanda de Julio Iglesias a la vicepresidenta segunda se originó debido a un posteo que realizó esta última, luego de que una nota de prensa abordó la denuncia presentada contra el intérprete por parte de dos ex empleadas.

Según las mujeres, el cantante cometió los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y servidumbre, además de agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos de los trabajadores, mientras laboraron en sus residencias de República Dominicana y las Bahamas, en 2021.

Al respecto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el caso tras considerar que la justicia española no era competente para instruir el caso.

Al abordar el caso, Yolanda Díaz posteó en sus cuentas sociales: “Escalofriantes testimonios de las ex trabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente“.

A continuación, la ministra de Trabajo y Economía Social agradeció “a las mujeres valientes y a las periodistas” del medio que dio a conocer la denuncia.