“Seguiré dando lo mejor de mí”: Mara Sedini agradeció al presidente Kast tras dejar La Moneda

“Servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo”, manifestó la ex ministra secretaria general de Gobierno.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La ex vocera de Gobierno, Mara Sedini, agradeció al presidente José Antonio Kast y aseveró que “servir a Chile es un privilegio”, al referirse a su salida del gabinete luego de solo 69 días en su cargo.

De acuerdo con lo expresado por la ex ministra secretaria general de Gobierno, tras su alejamiento “hoy empieza una etapa”.

La decisión del mandatario de llevar a cabo el cambio del gabinete más rápido desde el retorno a la democracia se concretó la noche del martes e incluyó también a la ahora ex ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

La despedida de la ex ministra Mara Sedini

A través de un comunicado, la ex ministra Mara Sedini recordó que “desde septiembre, cuando me sumé a la campaña del entonces candidato José Antonio Kast, hasta hoy, me ha tocado estar en primera fila con un solo propósito: defender las ideas y propuestas de un proyecto político en el que creo profundamente y que estoy convencida que es el mejor para nuestro país”.

“Solo me queda agradecer al Presidente por haberme permitido acompañarlo durante estos meses. Servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo. Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño”, añadió.

Según planteó la ex secretaria de Estado, “los desafíos que enfrenta nuestro país son múltiples, complejos y requieren mucho trabajo. Seguiré dando lo mejor de mí, defendiendo mis ideas con determinación, para que el sueño de construir un Chile más libre, próspero y en paz se transforme en realidad”.

Luego dijo que “quiero agradecer especialmente a todo mi equipo, que me acompañó en esta aventura y dio muestras permanentes de sacrificio, compromiso y una lealtad inquebrantable“.

“Agradezco la confianza depositada en mí y espero, de todo corazón, que el proyecto que comenzó el 11 de marzo se materialice por el bien de todos los chilenos”, concluyó el texto.