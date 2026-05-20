Los detalles de la declaración del trabajador de la casa de cambio que robó y le entregó $50 millones Arturo Vidal

El futbolista ya regresó los $15 millones que le faltaban por restituir antes del plazo fijado.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Ignacio Rodríguez Beltramin, el ex jefe de local de la casa de cambio que sacó dinero sin autorización y le pasó $50 millones a Arturo Vidal, afirmó que entregó ese monto en la casa del futbolista.

Así lo manifestó el sujeto en la declaración que prestó ante la Policía de Investigaciones (PDI), donde admitió que retiró un total de 65 millones de pesos, de los cuales le entregó 50 millones al jugador de Colo Colo, tras reunirse en tres ocasiones.

El hecho quedó al descubierto luego de que el dueño del local detectó inconsistencias en la cuadratura del total de la caja fuerte, por lo que realizó la respectiva denuncia.

Dijo que entregó los $50 millones en la casa de Arturo Vidal

De acuerdo con lo informado por T13, en su testimonio ante la PDI, Rodríguez reconoció haber retirado dinero sin autorización y detalló las distintas entregas que realizó directamente a Arturo Vidal durante enero de 2026.

“Durante el mes de enero de 2026, en la primera semana, le entregué a don Arturo Erasmo Vidal Pardo la suma de 10 millones de pesos en su equivalente en euros; luego, en la segunda semana del mismo mes, le entregué 15 millones de pesos en su equivalente en dólares americanos y, finalmente, el día 30 de enero le entregué $25 millones“, declaró.

A la vez, precisó que “la entrega del dinero la realicé en su domicilio“, al referirse a la casa que posee el futbolista en la comuna de Colina.

Admitió que las transacciones las realizó “sin avisarle a mi jefatura ni tampoco registrando las operaciones en los movimientos del local. Lo antes señalado, en pleno conocimiento y por encargo personal de Vidal Pardo“, aseveró.

Por otra parte, Arturo Vidal concretó la devolución de los $15 millones que aún le faltaban restituir, con lo que completó los $50 millones de pesos que le habían sido entregados.