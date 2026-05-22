El crítico diagnóstico del senador Araya sobre la centroizquierda: “Se está encajonando, igual que los republicanos con Boric”

“El gran error que está cometiendo el Socialismo Democrático y el Frente Amplio es decirle al Gobierno que van a votar en contra de la idea de legislar, sin siquiera habernos sentado con ellos a discutir”, reprochó aludiendo a la reforma emblema del Gobierno.

A poco menos de dos semanas para que el proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno legue a la Cámara Alta, el senador Pedro Araya (PPD) analizó el rol que tendrá su sector en ese debate.

En conversación con radio 13C, el legislador pidió al Ejecutivo fijar “un cronograma de trabajo que sea realista”. “Si el ministro (Jorge) Quiroz está pensando que esto lo va a sacar en un mes del Senado, creo que es bastante imprudente eso“, aseveró.

“Acá estamos hablando de un proyecto que no solamente modifica la estructura tributaria del país, que probablemente ha sido lo más visto y lo que más se ha discutido en los medios de comunicación y la opinión pública. Pero el proyecto trae una serie de temas adicionales que son bastante complejos y que van a afectar de por vida la institucionalidad chilena“, advirtió.

Respecto de si votará a favor de la idea de legislar, respondió: “Estoy disponible a conversar. No soy de los que digo que esto hay que rechazarlo porque sí. Quiero escuchar una exposición clara del Gobierno sobre a qué se va a comprometer antes de la votación en general. Si el Gobierno dice que no va a transar lo que está proponiendo en materia de regulación ambiental y administrativa, obviamente no voy a estar disponible”.

“El gran error que está cometiendo el Socialismo Democrático y el Frente Amplio es decirle al Gobierno que van a votar en contra de la idea de legislar, sin siquiera habernos sentado con ellos a discutir cuáles son los márgenes de negociación” añadió.

En ese sentido, hizo un duro diagnóstico de la posición de su sector: “La izquierda y la centroizquierda cometieron un error táctico de casarse con una frase para los medios de comunicación y redes sociales sin dimensionar que había que sentarse a conversar”.

“Al final del día lo que está ocurriendo es que la centro izquierda se está encajonando en la misma posición en la que se encajonó Republicanos durante el gobierno del presidente Boric. Que le decía que no a todo, en la reforma de pensiones. Y efectivamente podemos terminar producto de la negociación en una reforma que termine siendo beneficiosa para todos”, cerró.