“Progenitor psicópata”: las publicaciones que compartió Mane Swett en alusión a su ex pareja

La actriz está a la espera de que se fije la fecha para una audiencia judicial clave en la disputa que mantiene con el padre de su hijo.

INSTAGRAM.

La actriz Mane Swett empleó su cuenta de Instagram para compartir una serie de fuertes publicaciones en las que se alude a la separación de un hijo y su madre.

Lo anterior, en el marco de la batalla legal que mantiene en Estados Unidos con John Bowe, con el propósito de recuperar la custodia del hijo que tienen en común.

Swett reprodujo los mensajes originales de la mexicana Maha Schekaiban, quien vive una situación muy similar a la de la actriz chilena.

Schekaiban, quien es muy activa en las redes sociales, sufrió el alejamiento de sus hijos luego de que hace más de dos años denunció a su ex esposo, Bernardo Vogel, por violencia física y vicaria. Esta última consiste en el uso de los hijos e hijas para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre.

Mane Swett y el rechazo por parte de su hijo

Entre los mensajes de Schekaiban, uno apunta que “cuando un hijo borra al progenitor sano, a veces lo más devastador no es la distancia, es ver a tu hijo actuar como si tú no hubieras existido después de haberle dado amor, cuidado y protección”.

“Muchos hijos se alinean con el progenitor psicópata, no porque el otro les importe menos, sino porque aceptar la verdad les rompería por dentro; entonces, eligen la ilusión y empiezan a borrar al progenitor sano”, posteó también la mexicana.

Por su parte, en la publicación que Mane Swett compartió en su Instagram, Schekaiban posteó: “Ver a un hijo alejarse, borrar, negar o repetir una historia que no entiende del todo puede romper por dentro. Pero no todo se sana persiguiendo. No todo se recupera rogando. A veces, sostenerse en la verdad también es una forma de amor“.

También aludió a otro mensaje en el que la mexicana se refiere al “trauma de experimentar el rechazo de un hijo porque un padre lo manipuló para odiarte es un duelo en vida”.

Mane Swett está a la espera de que se fije la fecha para una audiencia judicial clave en la disputa que mantiene con el padre de su hijo, luego de que un tribunal de Nueva York anuló el fallo que le otorgaba al ciudadano estadounidense la tutela completa del niño.