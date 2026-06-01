Chapitas opositoras, una carta y aplausos a sala cuna: el lado B de la primera Cuenta Pública de Kast

AGENCIA UNO

Cerca de las 9.00 am cuando aún restaban tres horas para que el presidente José Antonio Kast arribara al Congreso a dar su primera Cuenta Pública, se vio a Felipe “Yeti” Costabal, el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda y excreativo de la campaña presidencial, monitoreando en el centro del salón de honor de la sede del Poder Legislativo los últimos detalles de esta ceremonia.

En los pasillos del Congreso y en las cercanías del jardín en el que suelen instalarse los medios televisivos y radiales el ánimo era aún distendido. Figuras de distinto signo político conversaban y bromeaban en el intertanto. Tal fue el caso de la presidenta y senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic a quien se le vio hacer un gesto de silencio en broma al jefe de la bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, o dialogar con su par de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya (UDI).

Un ánimo similar rondó por cerca de diez minutos entre el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y el diputado republicano Cristián Vial, quienes pese a estar cerca en el espectro político no comparten espacio en el oficialismo.

Sin embargo, la oposición y otros sectores que se consideran no alineados dejaron ver su descontento con algunas medidas en ese intertanto de forma más sutil. A los diputados del Frente Amplio y a su presidenta, Constanza Martínez —salvo Jaime Bassa— se les vio con chapitas que tenían una motosierra tachada y con el mensaje “no al recorte en salud”, en respuesta al ajuste presupuestario del 2,5% de esa cartera.

Una performance similar tuvo el Partido Comunista. En el caso de los diputados y senadores de esa tienda, la chapita manifestaba su rechazo a la “reforma para los superricos”, en alusión al proyecto de ley de reconstrucción, en segundo trámite constitucional, que esta pronto a discutirse en el Senado.

El Partido de la Gente también buscó transmitir sus inquietudes al Gobierno. La encargada fue la diputada Zandra Parisi, quien le entregó una carta al presidente Kast antes de que éste entrara al Congreso. En ella, le deseó éxito en su gestión y le agradeció el apoyo hacia el proyecto de ley que devuelve el IVA de medicamentos y pañales, pero también manifestó su preocupación en áreas como “la seguridad, la salud, el costo de la vida y la incertidumbre que generan distintos ajustes o recortes que afectan a las familias chilenas”.

Salud se toma la agenda

Ya en el salón de honor del Senado y con el presidente dando su discurso, las inquietudes parlamentarias por los recortes en salud volvieron a hacerse presentes. El diputado Sebastián Videla (IND), uno de los primeros en llegar y parte de quienes estaban en las filas más visibles levantó un cartel en el que se leía “no a los recortes en salud”, durante la transmisión en vivo.

“Menos no es más”, decían también los carteles que desplegó la bancada del PPD e independientes que daban cuenta de su rechazo al ajuste en salud, en alusión a la explicación que dio el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), hace dos semanas. “A veces con menos recursos se hace más”, justificó el secretario de Estado en esa ocasión.

A la salida del Congreso, los diputados Luis Malla (PL) y Héctor Ulloa (PPD) interpelaron al presidente Kast por el mismo asunto. En el caso del primero, le hizo ver las consecuencias que tendrían los recortes en los hospitales de la Región de Arica y Parinacota y el segundo, en una tónica similar, le manifestó su preocupación por los efectos que tendría el ajuste teniendo en cuenta la falta de especialistas, la atención en Fonasa, la ruralidad y el aislamiento en la Región de Los Lagos.

Por el lado oficialista, fue especialmente celebrado el anuncio del presidente sobre ingresar indicaciones al proyecto de sala cuna universal a mediados de este mes. La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, incluso se levantó de su asiento para aplaudir en ese momento. “Es una medida que nosotros le habíamos pedido anunciar al presidente Kast. Esperamos que se de la tramitación con la urgencia que se requiere, pensando en cómo se protege a las familias chilenas”, celebró la parlamentaria en conversación con EL DÍNAMO.