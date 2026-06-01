Ex presidente Boric analiza eventual vuelta a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre esté en discusión”

El ex jefe de Estado puntualizó que está consciente que su gobierno terminó “con una aprobación relativamente aceptable, pero con más desaprobación. Yo no puedo desconocer eso”.

AGENCIA UNO

El ex presidente Gabriel Boric finalizó su paso por Europa con una conferencia en Londres, donde se refirió a su futuro político y una eventual vuelta a La Moneda.

El otrora mandatario dio una charla en la Biblioteca Nacional de Inglaterra, en la cual se le consultó sobre enfrentar una nueva carrera presidencial.

Ante esto, Boric expresó que “sé que en un futuro, porque tengo 40 años y porque tenemos una base de apoyo que sigue siendo importante, mi nombre va a ser uno de los que esté en discusión. Y tendremos que dar esa discusión colectivamente, porque van a haber otros y muy bueno”.

En este análisis, el ex jefe de Estado puntualizó que está consciente que su gobierno terminó “con una aprobación relativamente aceptable, pero con más desaprobación. Yo no puedo desconocer eso”.

“Entonces, quizás no sea yo a la persona que le corresponde enfrentar ese desafío, sino que haya una persona que sea más convocante, porque yo ya tengo una carga y hay que ver si esa carga sirve o no para ser mayoría. Y lo que importa es ser mayoría para poder avanzar en las ideas que tenemos”, argumentó.

Respecto a la contingencia política, el ex presidente Gabriel Boric dejó ver una mirada crítica ante el recorte presupuestario ordenado por el Ejecutivo, especialmente en el Ministerio de Culturas.

“Hemos visto como ahora recortan presupuestos. Cultura sufrió un recorte de 10% de su presupuesto. Yo habría invertido mucho más en lo que fueron los programas de puntos de cultura. Los puntos de cultura son espacios en donde se busca dar un financiamiento a iniciativas autoconvocadas de agentes culturales locales. Porque la cultura no es solamente los grandes autores, las grandes bandas, sino que la cultura está en todas partes, está en el territorio. Y la cultura es lo que te va generando la cohesión social”, sentenció Boric.