Ministro de Justicia apunta a Gendarmería por salida de reos comunes de Punta Peuco: “El presidente no ha dado ninguna orden”

El ministro Fernando Rabat apuntó que se busca “ordenar la situación carcelaria” y en esta línea, “es el director de Gendarmería quien por razones técnicas va a disponer quiénes concurren a cada uno”.

AGENCIA UNO

Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, descartó injerencia de La Moneda en el traslado de los reos comunes que permanecían en Punta Peuco y así mantener al penal como un recinto exclusivo para criminales de lesa humanidad.

Esto, a pesar que el propio José Antonio Kast aseverara que él tomo la decisión, lo cual fue descartado por Rabat y centró la responsabilidad en Gendarmería.

“La verdad es que no hay ninguna contradicción, y esto es interesante verlo desde la perspectiva de lo que fue la Cuenta Pública. El presidente destacó tres ejes, y yo creo que eso es muy relevante tenerlo en cuenta. Uno de sus ejes está relacionado con el orden y la seguridad. Y, por lo tanto, lo que dispuso el presidente de la República, y lo que ha reafirmado también el subsecretario de Justicia, es que es a Gendarmería de Chile a quien le corresponde el orden en los penales”, declaró el titular de Justicia en CNN Chile.

Fernando Rabat aseveró que “es a Gendarmería de Chile a quien le corresponde, por razones técnicas, determinar quiénes van a encontrarse en cada uno de los penales, ya sea el penal de Tiltil o en cualquier otro”.

Es por esto que reiteró que “el presidente no ha dado ninguna orden directa sobre la materia, y en eso es claro lo que ha señalado tanto este ministro, en una entrevista días atrás, como lo que señaló también el subsecretario de Justicia”.

Ante este escenario, el ministro Fernando Rabat apuntó que se busca “ordenar la situación carcelaria” y en esta línea, “es el director de Gendarmería quien por razones técnicas va a disponer quiénes concurren a cada uno”, en alusión a Punta Peuco.