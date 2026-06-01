La decisión de La Moneda de “no empañar” la Cuenta Pública con autocrítica de Kast en seguridad

Si bien el mandatario reconoció que “el fundamento de algunas decisiones” pudieron ser comunicadas “con más cercanía”, su equipo de asesores optó por no hacer mención al flanco de seguridad que abrió tras la salida de Steinert y el enredo con el plan nacional de seguridad comprometido en campaña.

AGENCIA UNO

La autocrítica exigida por la oposición a raíz del fracaso en el diseño político en Seguridad fue uno de los temas que los asesores del presidente José Antonio Kast tuvieron a la vista previo a la Cuenta Pública de este lunes.

La prematura salida de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el posterior nombramiento de Martín Arrau en la cartera —quien no estaba pensado para ejercer como líder del ministerio— y el lento despegue de la agenda en combate al crimen e inmigración, ha sido el principal flanco que el mandatario ha debido enfrentar en estos primeros 82 días de gestión.

Sin embargo, el jefe de Estado no hizo mención a los problemas que ha tenido su Gobierno en gestionar la principal promesa de campaña y sólo se remitió a reconocer un problema de comunicación al momento de dar a conocer aquellas decisiones que se han calificado como impopulares.

“Reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo, ni con la cercanía que se requería, el fundamento de algunas decisiones”, sostuvo el mandatario en su alocución frente al plenario del Congreso.

La decisión de no realizar una autocrítica más profunda fue tomada junto a su círculo de asesores encabezados por Alejandro Irarrazaval y Cristián Valenzuela.

Según comentan fuentes del oficialismo, se ponderó que el presidente ya había hecho una autocrítica en el mismo cambio de gabinete y que el tema fue abordado en las entrevistas que dio Kast a los canales de televisión previo a la Cuenta Pública.

En ese sentido, las mismas voces apuntan a que era “innecesario empañar” el hito con un comentario que podría debilitar el liderazgo del mandatario.

Requerida por EL DÍNAMO, la presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Balladares, asegura que “el presidente ya había hecho la autocrítica en el mismo cambio de gabinete. Y lo hace así precisamente antes de la Cuenta Pública para hacer una vuelta de página y hoy día comenzar un nuevo camino ya con las decisiones sobre aquellos ministerios que no estaban cumpliendo los objetivos trazados. Por lo tanto, creo que esa autocrítica se había realizado y hoy corresponde mirar hacia el futuro”.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, destaca que el presidente sí hizo un reconocimiento de que algunos momentos se pudieron gestionar mejor. “El presidente a mí me parece que tuvo un tono no autocrítico, pero sí hizo un reconocimiento a que se transmitió con falta de cercanía lo relacionaba al alza de los combustibles”.

“Ahí reconoció que se pudo haber hecho de otra forma, con más empatía, o con más conversaciones previas, de manera de haber hecho no se resintiera. Pero también señaló que hay momentos en que estas decisiones deben abordarse y me parece que hoy día lo que se enfocó fue en poner los puntos en los cuales va a seguir abordando de aquí en adelante”, acotó la legisladora.