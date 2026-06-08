Marcel y exministros de Hacienda de la Concertación salen en defensa de Grau y dicen que AC en su contra “daña a Chile”

“Esta sería la primera vez desde el retorno a la democracia que por una materia de esta naturaleza se acusaría a un exministro de Hacienda, abriendo con ello una senda que debilitaría nuestra institucionalidad económica”, advirtieron los firmantes.

Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Andrés Velasco y Mario Marcel. Esos son los nombres que de los exministros de Hacienda emblemas de la Concertación que —salvo Marcel que estuvo en el cargo en la administración pasada— rechazaron la acusación constitucional que republicanos y libertarios presentarán en contra de Nicolás Grau (FA) este lunes por deficiencias en la proyección de la deuda pública y una subestimación del déficit fiscal mientras estuvo a cargo de Hacienda.

Bajo el título “una acusación que daña a Chile”, los firmantes enviaron una carta a El Mercurio que fue publicada este lunes. En ella, plantean que “no es la primera vez que surgen diferencias importantes en los supuestos y proyecciones fiscales entre dos administraciones. Pero esta sería la primera vez desde el retorno a la democracia que por una materia de esta naturaleza se acusaría a un exministro de Hacienda, abriendo con ello una senda que debilitaría nuestra institucionalidad económica”.

Asimismo, aludieron a que “a partir del año 2010, todas las administraciones presidenciales que asumieron lo hicieron desde la oposición al gobierno anterior, con crecientes prácticas de revanchismo y agresión. Hoy, la mayoría del país piensa que la calidad de la política en Chile es deficiente“.

“La Comisión Marfán señaló que la primera prioridad para volver a crecer es mejorar las prácticas y las reglas de la política. Las acusaciones constitucionales, de la forma en que han ocurrido, constituyen una de las prácticas que tensionan la convivencia democrática, exacerban la inestabilidad y erosionan el desarrollo del país”, advirtieron.

Hacia el final de la misiva los firmantes expresaron su anhelo de que “prime el sentido político y la acusación constitucional contra el exministro Grau no prospere”.