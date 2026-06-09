Alcaldes de “las 12 comunas más ricas” prevén recortes si es que prospera norma de exención de contribuciones impulsada por Quiroz

Los ediles de municipios como Providencia, Lo Barnechea y Ñuñoa advierten que la falta de compensación podría obligarlos a recortar seguridad, programas sociales e incluso traspasar colegios a los SLEP. Este jueves se reúnen con el ministro Quiroz para buscar una salida.

A las 17:00 del jueves, los alcaldes de las denominadas “12 comunas más ricas” llegarán hasta Teatinos 120 para reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de la áspera disputa entre el mundo municipal y el Gobierno por la propuesta de exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años que contiene la megarreforma.

La instancia fue agendada luego de que Quiroz transparentara el alcance de la medida: USD $200 menos de recaudación municipal de los cuales USD $130 van al Fondo Común Municipal que, según el ministro, serán repuestos vía Ley de Presupuesto. El problema son los USD $70 millones restantes que tendrían que absorber las comunas que aportan más al fondo a través de la recaudación de las contribuciones.

“Para el 88% de los municipios el impacto en el ingreso municipal será de menos del 1%, y para el 98% de menos de 3%. Es cierto, las 12 comunas más ricas van a ver afectados parte de sus ingresos, pero que en realidad corresponde a ingresos que van a recibir los propios ciudadanos que viven en esas comunas”, fue el mensaje enviado por Quiroz al encuentro nacional de alcaldes celebrado el pasado miércoles.

Esas comunas mencionadas por el titular de Hacienda son en su mayoría pertenecientes al sector oriente de la Región Metropolitana y dirigidas por alcaldes oficialistas. Vitacura, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea y Ñuñoa son algunas de ellas.

Notificados por el ministro, los alcaldes de dichos municipios —además de mostrar su molestia por el calificativo usado por Quiroz— han entrado en alerta por la afectación que podría tener una falta de compensación en sus arcas municipales.

Desde advertir posibles recortes en seguridad hasta la imposibilidad de mantener económicamente colegios, y tener que traspasarlos a los Servicios Locales de Educación (SLEP), son algunas de las consecuencias que advierten.

“En educación invierto 8 mil millones de pesos. Si me dicen que me van a sacar 6 mil millones, la única opción que tengo es decir que no puedo seguir manteniendo los colegios. Entregaría los colegios a los SLEP. No tendría otra alternativa”, advirtió el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), en Tolerancia Cero.

Consultado por EL DÍNAMO, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN) asegura compartir la preocupación de su par de Providencia señalando que “cuando se habla de una rebaja de contribuciones sin una compensación clara para los municipios, no estamos discutiendo cifras abstractas, sino recursos que financian servicios concretos para las personas: seguridad, programas sociales, salud y educación”.

Eso sí, el alcalde apunta a que un eventual recorte no estaría localizado en educación: “En Lo Barnechea el impacto podría ser muy significativo y obligarnos a tomar decisiones difíciles. Sin embargo, nuestro compromiso con la educación municipal es irrenunciable. Hemos construido un proyecto educativo de excelencia que entrega oportunidades reales a miles de familias y no estamos dispuestos a retroceder en ese camino”, asegura Alessandri.

Y concluye: “Esperamos que la reunión de este jueves con el ministro Quiroz permita avanzar en una solución responsable y equilibrada. Es legítimo abrir una discusión sobre contribuciones, pero cualquier cambio debe hacerse resguardando los recursos que permiten a los municipios seguir cumpliendo su labor”.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, difiere de la postura de sus pares del sector y apunta a que más que las contribuciones, los municipios necesitan fuentes de financiamiento permanentes.

En ese sentido, el alcalde asegura a EL DÍNAMO que “una alternativa es eliminar la asignación de recursos del Gore a las comunas, vía financiamiento de proyectos y establecer montos fijos que financien a todas las comunas”

“A los municipios nos tratan como los parientes pobres, nos dicen finánciense ustedes, en este caso, usen de rehenes a sus ciudadanos para conseguir más plata, y el resto del Estado se financia tranquilamente con los impuestos generales. Mi pega es ser más eficiente en el gasto de recursos y pelear con el Gobierno para que los municipios tengamos financiamiento basal en la Ley de Presupuesto, eso sería lo lógico. Que no dependamos de estar acogotando a nuestros propios vecinos para pagar las cuentas”, añade.