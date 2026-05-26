Flanco municipal por contribuciones se agudiza para el Gobierno previo a discusión en el Senado: alcaldes oficialistas encabezan las críticas

La preocupación de los alcaldes se debe en gran parte a las proyecciones del impacto en las arcas municipales que se manejan en la interna de los municipios.

Presidente Kast en reunión con alcaldes oficialistas. Foto: Presidencia.

Tras varias semanas de tira y afloja entre el Gobierno del presidente José Antonio Kast y alcaldes oficialistas, el lunes de esta semana la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) intervino cuestionando duramente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por su negativa a incluir al mundo municipal en el debate de la megarreforma.

La carta, suscrita por el pleno del directorio de la ACHM, no pasa desapercibida al considerar que la cabeza de la organización —que reúne a las 346 comunas del país— es Gustavo Alessandri, alcalde oficialista de Zapallar.

La misiva parte lamentando “la nula voluntad del Ministro de Hacienda (Jorge Quiroz) para dialogar con las y los alcaldes sobre el proyecto en cuestión” y apunta a la eventual exención del pago de contribuciones para mayores de 65. Sobre esto último, la organización municipal advierte que “no es posible avanzar en una propuesta de esta naturaleza si no se garantiza expresamente que no habrá disminución de ingresos municipales”.

“Por ello, hacemos un llamado al Gobierno a no avanzar en el proyecto mientras no dé garantías de lo señalado, y al Congreso a no avanzar en la aprobación de esta iniciativa mientras no existan espacios formales de diálogo con el municipalismo”, acota la misiva que también apunta a los recortes en salud y educación que ha impulsado Quiroz y han afectado los servicio municipales.

La queja, encabezada por alcaldes afines al Gobierno de Kast, se da a solo un par de semanas de la cita que convocó La Moneda en que los jefes comunales pudieron expresarles a las autoridades del Ejecutivo —incluido el mandatario— su preocupación por la falta de medidas para compensar el desfinanciamiento del Fondo Común Municipal.

Si bien en dicha convocatoria el presidente y sus ministros se comprometieron a buscar soluciones, al día de hoy no existe una propuesta formal. Tampoco se ha establecido un canal de diálogo con los alcaldes para hacerlos partícipes de la discusión legislativa que tendrá su segundo tiempo en el Senado a partir de la próxima semana.

Requerido por EL DÍNAMO, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), asegura que “los municipios queremos ser parte de la solución, no sólo espectadores o víctimas de un daño colateral” y advierte que “la planificación centralizada no es la respuesta; se requiere una lógica subsidiaria que entienda la importancia de las realidades locales”.

Y acota: “Todavía hay tiempo para dialogar y los municipios estamos disponibles para aportar durante la tramitación del proyecto, porque es muy importante que los senadores conozcan, de primera fuente, el impacto que esta iniciativa tiene sobre los presupuestos municipales”.

En esa misma línea, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), agrega en conversación con este medio que “los alcaldes no estamos defendiendo privilegios ni recursos para guardarlos en una cuenta bancaria. Estamos hablando de recursos que permiten tener más patrullas en la calle, mejor tecnología, cuadrillas de emergencia, mantención de plazas y apoyo social. Por eso es importante que el debate considere también el impacto territorial y no solo la discusión tributaria”.

“Uno entiende que exista una discusión legítima respecto a las contribuciones, especialmente en adultos mayores, pero no se puede avanzar en una reforma de esta magnitud sin hacerse cargo del impacto real que tendrá en los municipios”, acota Alessandri.

El impacto a los municipios

La preocupación de los alcaldes se debe en gran parte a las proyecciones del impacto en las arcas municipales que se manejan en la interna de los municipios.

Un estudio publicado por El Mercurio en base a datos entregados por la Subdere, advierte que el FCM recibirá unos US $220 millones menos si es que se aprueba la exención del pago de contribuciones. Solo en la Región Metropolitana, la merma rondaría los US $152 millones.

Bellolio explica que en el caso de Providencia “la merma sería de aproximadamente $18 mil millones menos en recaudación. De ese total, $12 mil millones corresponden al Fondo Común Municipal y los otros $6 mil millones son recursos que dejarían de ingresar al presupuesto municipal y que hoy invertimos, por ejemplo, en salud y educación para personas de toda la Región Metropolitana”.

Por lo mismo, el alcalde advierte que “el Senado tiene una muy buena oportunidad para acoger el planteamiento del Gobierno de compensar los montos que dejarían de ingresar al Fondo Común Municipal, pero también de resolver qué tipo de compensación recibirán aquellos municipios que verán reducidos sus presupuestos”.

En el caso de Lo Barnechea, Alessandri explica que “hoy todavía no tenemos una cifra exacta del eventual impacto, porque los municipios no manejamos la información sobre quiénes pagan efectivamente contribuciones”.

Sin embargo, precisa que “de acuerdo con las primeras estimaciones que hemos realizado, el impacto para la comuna podría bordear los 7 mil millones de pesos”.

Y agrega: “Nosotros tenemos una situación financiera más robusta y probablemente podremos absorber parte del impacto, pero eso no significa que no se vaya a sentir. Y uno de los ámbitos donde esto podría tener consecuencias es la seguridad, que hoy es justamente la principal preocupación de los vecinos”.