“¿No querrá ser como él? Murió asesinado eso sí”: comparación de Darío Quiroga sobre Quiroz y Portales desata polémica en la derecha

El diputado Agustín Romero criticó, aludiendo al exasesor de Jeannette Jara, que “parece que, cuando eres de izquierda, se puede decir cualquier cosa…. o no?”.

Una incipiente polémica se levantó en la derecha luego de que se viralizase un video promocional de un podcast en el que participa en analista político y otrora asesor de la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC), Darío Quiroga.

En un extracto del video, se ve a Quiroga comparar al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el exministro y referente del periodo de organización de la república chilena Diego Portales. “Quiroz ya ofreció batalla cultural. Dijo, ‘no, compadre, sí queremos cambiar la cultura’. Va por todo, utiliza ese concepto, se mete en la pata a los caballos; todavía no termina de tramitar la reforma“, comentó el sociólogo en alusión a cuando el secretario de Estado situó a la ley de reconstrucción nacional como parte de la “batalla cultural”.

“Quiroz es más que un Presidente ¿No querrá ser como Portales? que es de los top cinco de los chilenos y chilenas más importantes de la historia. Y no fue Presidente, fue solo ministro. Murió asesinado eso sí“, fue la frase que encendió las recriminaciones en el oficialismo.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (Partido Republicano), comentó a través de X: “¿Qué cree usted que pasaría si un republicano dijera de un ministro de Boric: ‘¿No querrás ser como Portales? Murió asesinado, eso sí’? Parece que, cuando eres de izquierda, se puede decir cualquier cosa…. o no?”.

El ministro Jorge Quiroz.

Quiroga salió a responder esta interpelación del diputado en la misma plataforma: “No puedo creer Agustín que caigas en esta bajeza. El video está cortado, pero incluso así, es evidente que no hay llamado a la violencia alguna. Nos conocemos y siempre había sido agradable conversar contigo. Pasas un límite para seguir creando odio en Chile”.

De todas maneras, desde otros sectores también salieron a cuestionar a Quiroga. “Retrata de cuerpo completo a una izquierda clasista y que cree en la violencia como método de acción política. Este es el mismo Quiroga que tuvieron que sacar de la campaña de Jeannette Jara por dichos clasistas contra la hermana de Franco Parisi y él mismo Quiroga que tiene procesos abiertos por amenazas de muerte”, dijo al respecto el vicepresidente de la UDI Eduardo Cretton.

A su vez, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) manifestó que “una cosa es querer hacerse el ‘simpático’ para ganar visualizaciones y otra es solapadamente hablar del asesinato de un ministro. Esto es completamente inaceptable”.