La guerra soterrada de PDG y libertarios que detonó el caso Omegna

La polémica por el video del exasesor libertario fue amplificada por la bancada del Partido de la Gente, en un nuevo capítulo de la pugna entre ambas colectividades por erigirse como la tercera fuerza del panorama político.

El video ya circulaba en redes sociales desde el sábado. Pero fue la bancada del Partido de la Gente (PDG) la que convirtió la controversia de Ítalo Omegna —militante libertario y entonces asesor del vicepresidente del PNL, Hans Marowski— en un caso político que terminó con la salida del asesor y con Johannes Kaiser obligado a pronunciarse desde Alemania.

El registro fue grabado en una celebración vinculada al programa de streaming La Cofradía, en la que Omegna, junto a Emiliano Fernández y Fernando Ortiz, realizó reiteradas alusiones de carácter sexual sobre menores de edad, incluyendo referencias a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Ítalo Omegna.

Las primeras consecuencias llegaron ese mismo día: el Instituto Mises Cono Sur inició la desvinculación de Omegna como director de Vinculación y Marowski aceptó su renuncia como asesor legislativo, aclarando que “nadie habla por mí ni por el Partido Nacional Libertario”.

Hasta ahí, la controversia corría por el carril de las redes sociales y las organizaciones ligadas al autismo, como Fenaut, que remitió los antecedentes al Ministerio Público.

Fue el sábado cuando el caso escaló a la esfera política. Y el impulso vino desde el PDG. En los chats del partido comenzó a circular un comunicado de la bancada con declaraciones de los diputados Alex Nahuelquín, Paula Olmos, Tamara Ramírez y Fabián Ossandón.

En el texto, los parlamentarios sostuvieron que el registro “no puede reducirse a una broma de mal gusto, ya que relativiza una de las formas de violencia más graves que existen contra niños, niñas y adolescentes”, y emplazaron al PNL a condenar públicamente los hechos y a “señalar con claridad si las conductas exhibidas por quienes participaron representan los principios y valores que promueve la colectividad”.

“Lo que vimos no es una broma. Es una vergüenza”, planteó Olmos, quien apuntó a las responsabilidades políticas: “Cuando se cruzan estos límites, pedir disculpas no basta”.

Bancada PDG. Al centro, la diputada Paula Olmos.

El emplazamiento no quedó en la Cámara. El senador independiente Karim Bianchi ofició al Fiscal Nacional para que se abra una investigación penal que determine si los hechos constituyen delito, identifique a los participantes y esclarezca el contexto del registro.

La presión surtió efecto. Johannes Kaiser, de gira en Alemania, dedicó parte de una transmisión en YouTube a la polémica.

Calificó los dichos de su militante como “absolutamente inaceptables”, aunque los enmarcó como un “chiste” de mal gusto ya sancionado y descartó que el partido deba seguir dando explicaciones.

Y devolvió el golpe con destinatario preciso: “El PDG debería dar explicaciones sobre qué es lo que pasa con la plata que les falta en sus cuentas, en vez de andar distrayendo respecto de un descriteriado que se tiró un chiste absolutamente inaceptable y que ya está sancionado”.

Los 13 y los 8

La respuesta de Kaiser transparentó el telón de fondo. PDG y PNL, desde el 11 de marzo, compiten por el mismo objetivo: convertirse en la tercera fuerza capaz de marcar los ritmos de la administración de José Antonio Kast, que no cuenta con mayoría propia en el Congreso.

Cada uno lo hace con sus fichas. El PDG dispone de 13 diputados, bancada que encabeza Juan Marcelo Valenzuela y que ya logró marcar el ritmo en la megarreforma. Sus votos forzaron la comisión mixta para el artículo de compensaciones a municipios, tras negociaciones directas con el equipo económico del Gobierno.

Los libertarios, en tanto, suman 8 diputados y a la senadora Vanessa Kaiser, y han optado por otro flanco: la agenda valórica con iniciativas que han incomodado al oficialismo.

La pugna quedó verbalizada la semana pasada en una discusión sobre quién le pone la música al gobierno. Kaiser afirmó en CNN Chile que “tenemos a todo el Gobierno poniendo la música que ponemos nosotros”. Evelyn Matthei lo contradijo: “Johannes, querido, yo creo que el que está poniendo la música es el PDG”

La arista presidencial

Hay, además, una tercera dimensión de la rivalidad.

Aunque no existen proclamaciones formales, ambos partidos ya trabajan para llevar a sus líderes, Franco Parisi y Johannes Kaiser, a la próxima elección presidencial, intención que ambos deslizaron al cierre de la pasada contienda.

No sería su primer duelo. Los dos se enfrentaron en las urnas y también en tribunales, luego de que Kaiser se querellara contra Parisi por injurias y calumnias en plena campaña, causa que sigue abierta tras una audiencia sin acuerdo en abril.

En el PNL apuntan ahí sus dardos. En la colectividad aseguran que existe una intención deliberada del PDG de atacar al libertario para afectar la percepción pública de Kaiser de cara a esa carrera.

Y apuntan a la supuesta “incongruencia” de un partido que emplaza a otros mientras atraviesa una compleja situación administrativa que, según ha trascendido, podría terminar en su disolución.

La diputada libertaria Gloria Naveillán, consultada por EL DÍNAMO, recogió ese argumento. “La verdad, yo creo que cada partido tiene que arreglar sus propios problemas internos, y todos tienen de alguna manera cosas internas que tienen que solucionar. Pero convengamos que el PDG hoy día está cuestionado de manera pública respecto de temas platas, de temas rendiciones, el Servel. O sea, no sabemos qué va a pasar con el PDG”, comentó.

Diputada Gloria Naveillán.

Su par de bancada Paulina Muñoz, en tanto, reivindicó el rol de los libertarios en la definición de la agenda. “Algunos podrían decir que ponen la música. Nosotros marcamos cierta agenda. Creo que la insistencia de algunos partidos en golpearnos es el mejor termómetro de quién pone los temas sobre la mesa”, señaló.

“Nosotros no pretendemos ser un partido bisagra que tranza cada voto, sino que seguimos nuestros principios. Hemos dicho que vamos a hacer siempre lo mejor para Chile y eso es lo que nos diferencia de otros partidos. Somos un partido de fuertes convicciones y fuertes principios, y detrás de nosotros hay una coherencia que se ha trabajado durante mucho tiempo”, concluyó.