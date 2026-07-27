Esta fue la medida cautelar que recibieron los ex altos mandos de Conaf por el megaincendio de Valparaíso

Los exfuncionarios fueron formalizados en el marco de la investigación por el megaincendio que dejó 138 personas fallecidas.

Dos ex altos mandos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) quedaron sujetos a arresto domiciliario total tras ser formalizados por cuasidelito de homicidio en la investigación por el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso el 2 de febrero de 2024, tragedia que cobró la vida de 138 personas.

La decisión fue adoptada este lunes por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde fueron formalizados los exfuncionarios identificados con las iniciales J.T.A.H. y L.A.C.J.

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, ambos habrían incumplido su deber de emitir oportunamente las alertas SAE, mecanismo considerado clave para facilitar la evacuación de la población ante situaciones de riesgo.

Además del arresto domiciliario total, el tribunal decretó arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los testigos de la causa. Asimismo, fijó un plazo de 180 días para continuar con la investigación.

Entre los imputados figura el exjefe del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de Valparaíso, quien recibió más de $9 millones por concepto de horas extras entre enero y abril de 2024.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, sostuvo que “hay una cadena de actuaciones y responsabilidades que son distintas. Hay un organismo técnico que es el encargado de decir cuáles son las condiciones que generan el riesgo inminente para la población y esa calificación técnica para determinar que el evento es riesgoso y, por lo tanto, se tiene que llevar a cabo una evacuación, es una competencia de Conaf, ya que lidera la toma de decisiones en ese aspecto”.

La persecutora agregó que, aunque otras instituciones participan en la gestión de la emergencia, la evaluación técnica del riesgo correspondía a Conaf. “Sin ese aviso por parte de Conaf para que Senapred active la emergencia, nosotros entendemos que no hay posibilidad de imputar una conducta de esta misma naturaleza o similar a otra autoridad”, reforzó la persecutora.