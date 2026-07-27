“No había diferencia con el ministro presente o ausente”: Barros responde a las críticas por su viaje a Hawái durante las lluvias

La autoridad afirmó que el despliegue se realizó conforme a la institucionalidad y respondió a las críticas con una irónica frase.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, salió al paso de las críticas que surgieron por su viaje a Hawái mientras el sistema frontal afectaba a distintas zonas del país.

La autoridad sostuvo que su participación en una actividad internacional estaba programada con anticipación y aseguró que su ausencia no influyó en la respuesta desplegada por las Fuerzas Armadas durante la emergencia.

En una entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado afirmó que el funcionamiento de las instituciones no depende de la presencia del ministro de turno y defendió la coordinación realizada antes de su viaje.

“Lo más lamentable no es haber estado en una actividad que era muy importante, programada con anticipación y que había sido conversada y consensuada con las autoridades. Aquí hay una institucionalidad y eso es lo importante. No es el ministro ni la persona. El Ejército, las Fuerzas Armadas y la Armada estaban todos preparados desde antes”, señaló Barros.

Ministro de Defensa responde a las críticas por su viaje a Hawái durante las lluvias

El titular de Defensa también respondió a quienes cuestionaron que no visitara las zonas afectadas durante la emergencia y utilizó una frase irónica para referirse a esas críticas. “Lo único que se pudo haber echado de menos fue la foto de Barros arriba de un tanque con casco”, afirmó.

Asimismo, insistió en que su presencia no habría modificado el despliegue operativo realizado durante el sistema frontal y destacó el trabajo encabezado por el subsecretario de la cartera. “No había ninguna diferencia con el ministro presente o ausente. El subsecretario Cristian Bolívar, general en retiro, abordó todo lo que tenía que abordarse”, sostuvo.

Finalmente, Barros recordó que la coordinación de este tipo de emergencias no corresponde al Ministerio de Defensa, sino a otros organismos del Estado. “La dirección de la emergencia está en manos del Ministerio del Interior y de Senapred”, concluyó.