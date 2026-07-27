VIDEO – Fuego consumió un vagón del Metro: estas son las causas que investigan las autoridades

El fuego destruyó completamente uno de los vagones de un tren NS-74, uno de los modelos más antiguos de Metro.

La emergencia registrada la tarde de este lunes, luego de que un vagón se incendiara en la estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago, obligó a evacuar a los pasajeros, suspender parcialmente el servicio y desplegar un amplio operativo de Bomberos.

Aunque el origen del incendio sigue siendo materia de investigación, tanto Metro como los equipos de emergencia entregaron los primeros antecedentes sobre lo ocurrido y descartaron que existieran daños en otras estaciones de la red.

La gerenta de Operaciones de Metro, Pamela Barros, explicó que el incidente estuvo acotado únicamente a la estación Santa Isabel y aseguró que el resto de la red no sufrió consecuencias. “No hemos tenido afectación en ninguna otra estación; este fue un problema puntual de esta estación en el andén producto del fuego que se presentó en este tren por las causas a determinar, ya sea por un elemento en la vía o propio del tren. No tenemos otras estaciones afectadas ni personal en otras estaciones tampoco afectadas”, afirmó.

Fuego consumió un vagón del Metro: estas son las causas que investigan las autoridades

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, detalló que el fuego destruyó completamente uno de los vagones de un tren NS-74, uno de los modelos más antiguos de Metro.

“Afectó a un vagón completo y a los neumáticos portadores de este mismo vagón”, explicó Tromben, precisando además que la combustión involucró materiales sintéticos y neumáticos de goma, lo que generó una elevada concentración de humo tóxico y dificultó las labores de evacuación.

Una vez controladas las llamas, bomberos inició las tareas de ventilación del recinto y confirmó que especialistas del Equipo de Investigación de Incendios realizarán los peritajes para establecer el origen exacto del siniestro. Solo después de esas diligencias, personal de Metro podrá retirar el tren desde los túneles y comenzar las evaluaciones para restablecer el servicio.

Desde Metro informaron que tres trabajadores, dos vigilantes y una auxiliar de aseo, presentaron molestias respiratorias leves mientras colaboraban en la evacuación, aunque no fue necesario trasladarlos a un centro asistencial. Respecto a la reapertura de la estación Santa Isabel, Pamela Barros indicó que dependerá del término de las labores de Bomberos.

“Tenemos que dejar a ellos que hagan su trabajo y, en la medida en que ellos nos puedan liberar la estación, minimizando la presencia de humo también para proteger a nuestros propios trabajadores (…) para poder tener en condiciones la estación operando con normalidad, esperemos que mañana preliminarmente”, sostuvo.