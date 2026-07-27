Luego de los trabajos de emergencia y las revisiones técnicas, Metro confirmó los tramos que estarán operativos este martes.

Metro de Santiago informó que la Línea 5 funcionará de forma parcial durante este martes 28 de julio, luego del incendio que afectó a un tren en la estación Santa Isabel y obligó a suspender parte del servicio mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

A través de sus canales oficiales, la empresa explicó que, una vez que Bomberos entregó la estación, sus equipos comenzaron a revisar el estado de la infraestructura y de las vías para evaluar los daños y avanzar en la reposición del servicio.

Estas son las estaciones de la Línea 5 de Metro de Santiago que funcionarán este martes

“Tras recibir la estación por parte de Bomberos, nuestros equipos técnicos iniciaron las revisiones de la infraestructura y de las vías. Mañana Línea 5 iniciará con servicio parcial, disponible entre Plaza de Maipú y Baquedano, y entre Ñuble y Vicente Valdés”, informó la empresa.

De esta manera, durante la jornada estarán habilitados los siguientes tramos:

Plaza de Maipú – Baquedano

Ñuble – Vicente Valdés

Asimismo, Metro de Santiago señaló que continuará monitoreando la situación y comunicará oportunamente cualquier cambio respecto de la reapertura de las estaciones que permanecen cerradas.

La interrupción del servicio se originó tras el incendio que consumió un vagón en la estación Santa Isabel, emergencia que obligó a evacuar a los pasajeros y desplegar un amplio operativo de Bomberos.