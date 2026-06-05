Quién es Gabriel Zaliasnik, el nuevo embajador de Chile en Israel designado por el presidente Kast

La designación del abogado busca retomar las dañadas relaciones de nuestro país con Israel.

El presidente José Antonio Kast designó al abogado Gabriel Zaliasnik como el nuevo embajador de Chile en Israel, cargo que regresa luego de que en 2023, Gabriel Boric llamara a consulta a Jorge Carvajal San Martín por “inaceptables violaciones al derecho internacional” de Tel Aviv.

En 2024, la entonces administración informó que la sede chilena en Israel quedaría funcionando “bajo la dirección del ministro consejero Patricio Cifuentes, diplomático de carrera, en calidad de encargado de negocios ad interim, asegurando con ello la continuidad de su operación, incluida la provisión de servicios consulares a connacionales en ese país”.

Con la designación de Zaliasnik, el presidente Kast busca retomar las dañadas relaciones de Chile con Israel, un vínculo que desde que asumió ha ido retomando el rumbo.

El nuevo embajador es abogado de la Universidad de Chile, recordado por presidir la Comunidad Judía en Chile entre 2006 y 2010. Se desempeña como profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, es consejero del Colegio de Abogados y fue coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile.

Cuenta con amplio perfil público participando en casos de alta notoriedad. Por ejemplo, fue defensor de Roberto Guzmán Lyon, en el Caso Cascadas, parte del escándalo mediático y financiero que se dio a conocer en 2013 en SQM. Guzmán realizó distintas infracciones mediante un esquema de operaciones con sociedades cascadas, que le hizo ganar ilegalmente US$ 122 millones.

Además, fue defensor de los exministros Víctor Pérez y Jaime Mañalich en sus respectivas acusaciones constitucionales.

Las críticas a la designación de Gabriel Zaliasnik

La Comunidad Palestina en Chile le solicitó al presidente José Antonio Kast reconsiderar la decisión de nombrar a Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel.

El presidente de la comunidad, Maurice Khamis Massú, aseveró que “mientras una parte importante de la comunidad internacional avanza hacia medidas de presión diplomática frente a las reiteradas vulneraciones al derecho internacional cometidas por el gobierno israelí, Chile decida elevar nuevamente su representación diplomática en Tel Aviv“.

Junto con eso, “pone en entredicho la imparcialidad que debe caracterizar a quien representa los intereses permanentes del Estado de Chile”.