Confirman nueva alza en las bencinas: revisa cuánto subirán los combustibles desde este jueves

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que los precios de los combustibles podrían seguir aumentando si el valor internacional del crudo mantiene su tendencia al alza.

Los precios de los combustibles volverán a subir en Chile a partir de este jueves 30 de julio, luego de que la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informara nuevas variaciones en su reporte semanal.

Las gasolinas de 93 y 97 octanos tendrán un incremento superior a los $30 por litro, mientras que el diésel también registrará un aumento.

De acuerdo con el informe de Enap, la gasolina de 93 octanos subirá $32,9 por litro, la de 97 octanos tendrá el mismo incremento y el diésel aumentará $28,5 por litro.

En tanto, el gas licuado vehicular y la parafina no presentarán modificaciones en sus valores durante este periodo.

Las razones tras el alza en los combustibles

El alza responde principalmente al aumento del precio internacional del petróleo, factor que ha presionado nuevamente el costo de los combustibles luego de dos semanas consecutivas de bajas. Sin embargo, los valores informados por Enap corresponden a las ventas realizadas a distribuidoras, las que determinan de manera independiente el precio final para los consumidores.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que esta subida fue contenida mediante el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), asegurando que el escenario fiscal actual permitió aplicar esta herramienta.

“En esta oportunidad la alza de precios va a estar en torno a los $30 (…) Muy por debajo de lo que se requeriría para ajustarse a los precios internacionales y significando un esfuerzo fiscal muy grande, que no se puede sostener si siguen así (los precios del petróleo)”.

El secretario de Estado advirtió que podrían registrarse nuevos aumentos si el valor internacional del crudo mantiene su tendencia al alza, debido al impacto que tendría sobre las cuentas fiscales el uso prolongado del mecanismo de estabilización. Cabe recordar que el Mepco actualmente opera con ajustes cada tres semanas.

Desde Enap recalcaron que la empresa no define los precios que pagan los usuarios finales. En su informe señalaron que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno.