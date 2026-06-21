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Política

Cadem: Boric es visto como líder de la oposición y alcaldes son personajes políticos mejor evaluados

Tomás Vodanovic, Sebastián Sichel y Mario Desdordes lideran los mayores respaldos.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

La encuesta Cadem mostró que el ex presidente Gabriel Boric es visto como líder de la oposición (25%), superando a Jeannette Jara (16%), Tomás Vodanovic (13%), Paulina Vodanovic (8%) y Camila Vallejo (6%).

Por su parte, Tomás Vodanovic 64% (+4pts), Sebastián Sichel (59%, +3pts) y Mario Desbordes (53%, -1pto) son los personajes políticos mejor evaluados.

En tanto, 48% (-4pts) tiene una imagen positiva de Michelle Bachelet y 43% (-1pto) del ex presidente Boric. Paulina Núñez, presidenta del Senado alcanza 45% (-6pts) y Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados 44% (+2pts).

Los peor evaluados son Daniella Cicardini (25%, -5pts), Constanza Martínez (25%, -3pts), Pablo Longueira (25%), Javier Macaya (24%) y Lautaro Carmona (16%, -1pto).

Por su parte, en la tercera semana de junio y tras cumplirse los 100 primeros días de mandato, 44% de los consultados por Cadem aprueba la gestión de José Antonio Kast y 53% (+1pto) lo desaprueba.

En comparación a sus antecesores, Kast alcanza 4 puntos más que Boric en el mismo periodo, 16pts menos que Sebastián Piñera en su segundo mandato y 9pts menos que Michelle Bachelet en su segundo periodo presidencial.

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