Cadem: Boric es visto como líder de la oposición y alcaldes son personajes políticos mejor evaluados

AGENCIA UNO

La encuesta Cadem mostró que el ex presidente Gabriel Boric es visto como líder de la oposición (25%), superando a Jeannette Jara (16%), Tomás Vodanovic (13%), Paulina Vodanovic (8%) y Camila Vallejo (6%).

Por su parte, Tomás Vodanovic 64% (+4pts), Sebastián Sichel (59%, +3pts) y Mario Desbordes (53%, -1pto) son los personajes políticos mejor evaluados.

En tanto, 48% (-4pts) tiene una imagen positiva de Michelle Bachelet y 43% (-1pto) del ex presidente Boric. Paulina Núñez, presidenta del Senado alcanza 45% (-6pts) y Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados 44% (+2pts).

Los peor evaluados son Daniella Cicardini (25%, -5pts), Constanza Martínez (25%, -3pts), Pablo Longueira (25%), Javier Macaya (24%) y Lautaro Carmona (16%, -1pto).

Por su parte, en la tercera semana de junio y tras cumplirse los 100 primeros días de mandato, 44% de los consultados por Cadem aprueba la gestión de José Antonio Kast y 53% (+1pto) lo desaprueba.

En comparación a sus antecesores, Kast alcanza 4 puntos más que Boric en el mismo periodo, 16pts menos que Sebastián Piñera en su segundo mandato y 9pts menos que Michelle Bachelet en su segundo periodo presidencial.