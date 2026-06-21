Criteria: 49% evalúa la gestión de Kast en sus primeros 100 días como peor de lo que esperaba

La medición también recoge que la esperanza sufrió una caída de 53% a 39% entre febrero y la fecha actual y que el miedo aumentó cinco puntos (27%).

Una evaluación crítica es la que predomina de los primeros 100 días de Gobierno de José Antonio Kast según reveló Criteria este domingo. El sondeo da cuenta de que un 49% considera que la gestión del mandatario ha sido peor de lo que esperaba y un 14% que ha sido mejor.

La aprobación de Kast, en tanto, se ha mantenido estable respecto de la última medición (39%) y su desaprobación disminuyó un punto desde la última semana (52%). Su aprobación móvil se situó seis puntos porcentuales más abajo (38%) que las de sus primeras cuatro semanas de Gobierno (45%).

En el apartado que mide las emociones de los encuestados, la esperanza sufrió una caída de 53% a 39% entre febrero y la fecha actual. Por otra parte, el miedo aumentó cinco puntos (27%), la tristeza siete (12%) y la ira cuatro (5%) . En la vereda contraria, la sorpresa pasó de 10$ a 8%, el desprecio de 4% a 5% y la alegría de 5% a 4%.

Alcaldes con mejor evaluación

Los alcaldes fueron quienes obtuvieron una puntuación más positiva en una escala del 1 al 7 entre la población (5 a 7), seguidos en orden decreciente por los gobernadores regionales y los diputados y senadores.

Las autoridades municipales que despiertan mayor conocimiento son Sebastián Sichel (79%), Mario Desbordes (77%), Tomás Vodanovic (76%), Macarena Ripamonti (74%) y Felipe Alessandri (72%). Los que tienen mejor evaluación entre quienes los conocen son Tomás Vodanovic (74%), Claudia Pizarro (72%) y Matías Toledo (72%).

Megarreforma y sala cuna

El proyecto emblema del Gobierno, la ley de reconstrucción nacional experimentó un alza de dos puntos entre quienes consideran que tendrá efectos positivos para el país (40%) y su percepción negativa disminuyó la misma cantidad (34%). Un 26% no tiene una postura definida al respecto.

Asimismo, la percepción sobre quiénes serían los principales beneficiarios si aprueban el proyecto también se mantuvo estable, con los sectores de mayores ingresos a la cabeza (49%).

El proyecto de Sala Cuna Universal al que el Gobierno ingresó indicaciones esta semana alcanzó un 74% de aprobación y un 8% de desaprobación. Un 29% prefiere que las empresas asuman el costo de su implementación. A este porcentaje le sigue un 28% que endilga esta responsabilidad al Estado, un 22% que opta por financiarlo con recursos del Seguro de Cesantía y un 21% que no tiene una postura clara.