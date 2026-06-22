Tras polémica por incremento de sueldo a Boric: presidente y altas autoridades ya no cobrarán bonos por Mejoramiento de Gestión

En diciembre de 2025, el sueldo del entonces presidente Boric aumentó en $3 millones, a raíz del mecanismo PMG, el cual se entrega en base al cumplimiento de metas institucionales.

A comienzos de este año, causó gran polémica el incremento del sueldo del expresidente Gabriel Boric, a raíz del bono trimestral por cumplimiento de metas institucionales, denominado Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), cuyo incentivo le permitió pasar de una remuneración de $7 millones brutos a recibir $10 millones en diciembre de 2025.

No obstante, el Presidente de la República, los ministros y otras altas autoridades del Estado dejarán de percibir estos bonos, luego de una resolución que adoptó la Comisión para la Fijación de Remuneraciones (CFR).

Aquella decisión surgió tras una consulta que realizó una funcionaria de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Loreto Chávez, quien según consigna El Mercurio, envió un correo electrónico a la Comisión para aclarar la situación de esta asignación, contemplada dentro del sistema de remuneraciones del sector público. Esto, en el marco de una pregunta específica sobre el sueldo correspondiente al cargo del director de la institución.

El mecanismo PMG está vigente desde 1998 e implica el pago de bonos trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre) a los funcionarios públicos, los cuales tienen relación con el cumplimiento de metas. Sin embargo, esto ha sido blanco de críticas, que se intensificaron cuando se reveló que en diciembre de 2025, la remuneración del entonces presidente Boric se elevó en $3 millones.

Qué es el bono PMG y por qué altas autoridades ya no lo percibirán

En dicho momento, desde La Moneda sostuvieron que según la ley esas retribuciones también procedían para el jefe de Estado, cuyo cumplimiento de metas tuvo que ver con gestión eficaz, eficiencia institucional y calidad de los servicios en el ámbito de la transformación digital

Sin embargo, esto ya no será así, ya que la CFR se pronunció sobre este incentivo que abarca a 194 organismos y a más de 87 mil funcionarios. A través de un oficio emitido a mediados de marzo, se dispuso que el presidente y otras altas autoridades, dejen de cobrar bonos PMG.

En el documento que firmó Patricia Arriagada, presidenta de la CFR, se expone: “Dado que a esta comisión se le ha mandatado para fijar un nuevo sistema integral de remuneraciones y que ha determinado (…) el monto único y total que deberá percibir quien ejerza las funciones de director de Presupuestos, no es posible considerar ningún otro emolumento, ya que considerarlos vulneraría el espíritu no solo de la ley, sino que de la propia Constitución”.

Si bien el oficio solamente menciona al director de la Dipres, el pronunciamiento de extiende a otras altas autoridades, incluyendo al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, delegados presidenciales y otros funcionarios de exclusiva confianza del mandatario.

“Este (nuevo) sistema de remuneraciones a contar del 11 de marzo de 2026 (…), se basa en una remuneración bruta, única y total, considerando (…) de manera taxativa que los únicos beneficios económicos adicionales” para estos altos funcionarios son los viáticos y gastos de representación, entre otros, según se lee en el oficio.

“Remuneración, en su sentido amplio, es constitutiva de cualquier emolumento que se perciba con ocasión de ejercicio del cargo (…). En consecuencia no procede el pago de los componentes de la asignación de modernización”, cierra el documento, haciendo alusión a los bonos PMG.