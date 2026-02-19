El bono por cumplimiento de metas que recibió el presidente Boric: aumentó su sueldo a $10 millones

El bono elevó de $7 a $10 millones el sueldo de Boric, cuyo monto corresponde al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), beneficio que se paga de forma trimestral en relación al cumplimiento de objetivos establecidos por la Dipres.

Entre noviembre y diciembre de 2025, el sueldo bruto del presidente Gabriel Boric aumentó sustancialmente: pasó de $7 a 10 millones. Lo anterior, debido al bono de incentivo al cumplimiento de metas.

Este bono se paga de manera trimestral a los funcionarios públicos si la institución en la que se desempeñan cumplen los objetivos del año anterior establecidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

De acuerdo a La Segunda, esto se da en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), que premia “7,6% de las remuneraciones si la institución alcanzó un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos anuales comprometidos” y “3,8% si dicho cumplimiento fuere igual o superior a 75% e inferior a 90%”.

Desde Presidencia señalaron que el jefe de Estado recibió este incentivo “como todos los servidores públicos” en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del año pasado, lo que implica “un 18% de las remuneraciones permanentes”.

Bajo este contexto, enfatizaron que “los otros servidores públicos perciben una asignación de modernización anual de 30,6% de sus remuneraciones, que considera dos incrementos asociados a cumplir metas (el PMG y los convenios de desempeño colectivo) y un componente base que se entrega a todos”.

La explicación del bono por “cumplimiento de metas” del presidente Gabriel Boric

El documento de Presidencia que está disponible en el sitio web de la Dirección de Presupuestos afirma que la entidad logró 99,44% de las metas 2024. En este marco, se expone que los objetivos fueron “gestión eficaz, eficiencia institucional y calidad de los servicios vinculada a transformación digital”.

La gestión eficaz, según consignó el citado medio, tuvo relación con equidad de género, mientras que la eficiencia institucional se trató de no concentrar el gasto de operación en los últimos meses del año y avanzar a la fase 2 del Estado Verde, cuyo plan busca “implementar progresivamente una gestión sustentable en los procesos administrativos”.