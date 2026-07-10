La voltereta de Quiroz: retira nueva rebaja a impuesto corporativo para salvar acuerdo con PPD

A pesar del cambio de parecer de Hacienda, desde la bancada PPD adelantaron que retomarán el fallido acuerdo.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, anunció que dio paso atrás en la postura expresada horas antes y retirará la indicación que rebaja a 22% el impuesto corporativo, en el marco de la discusión de la megarreforma, y con ello salvar el acuerdo logrado con la bancada de senadores PPD.

Esto, ya que los parlamentarios de oposición dieron por sepultado el acuerdo alcanzado hace solo 48 horas, acusando “traición” del secretario de Estado y que “al bajar hoy la tasa al 22%, el Ejecutivo movió la mesa a escondidas y liquidó el acuerdo que había firmado”.

Los senadores PPD apuntaron que con esto “queda demostrado con qué tipo de Gobierno estamos tratando. Uno dogmático, incapaz de construir acuerdos serios, y que actúa de mala fe. Se firma una cosa y se ejecuta otra. Se pacta sobre una base y después se la mueve a conveniencia. Así no se gobierna un país: así se destruye la confianza y se le falta el respeto a quienes conversaron de frente y con seriedad”.

Ante esta situación, el ministro Jorge Quiroz aprovechó su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado para informar que se retractaba de impulsar una rebaja tributaria para las grandes empresas aún más profundo.

“No es misterio, porque se ha hecho público que había un acuerdo con el PPD en esta materia y ambas partes de buena fe han entendido un tema algo distinto, pero nosotros queremos privilegiar el acuerdo”, sostuvo el titular de Hacienda.

Es por ello que Quiroz recalcó que “vamos a mantener la tasa corporativa a la baja hasta el 23% , y en consecuencia, privilegiando y honrando el acuerdo que cerramos con los senadores Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis”.

“Vengo, presidente, en retirar las indicaciones 61, 63, 65 y el séptimo transitorio”, sentenció el ministro de Hacienda, quien ahora espera volver a reunirse con los senadores PPD, los que ya adelantaron que no retomarán el fallido acuerdo.