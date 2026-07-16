Megarreforma es despachada del Senado con su corazón intacto: estas son las normas que fueron aprobadas

Pese a que los ejes del proyecto fueron aprobados con una mayoría estrecha, la exención del pago de contribuciones para adultos mayores tuvo dos votos a favor de la oposición.

A veinte minutos de las 03.00 horas de este jueves, el Senado despachó la megarreforma de Gobierno a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados con sus ejes intactos: la rebaja del impuesto corporativo al 23%, la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años, la reintegración gradual del sistema tributario, y un nuevo régimen de invariabilidad tributaria, con la gradualidad que el Ejecutivo había acordado con el PPD.

Aquellas normas correspondientes al corazón del proyecto fueron las que registraron una votación más estrecha, de 26 votos a favor específicamente, salvo la que eximía a los adultos mayores del pago de contribuciones que contó con dos votos de senadores de oposición, Pedro Araya (PPD) y Karim Bianchi (IND).

Otras normas de carácter ambiental, algunas de ellas resistidas por la oposición, también fueron aprobadas. Entre ellas se cuenta el artículo que introduce cambios a la Ley de Tribunales Ambientales, así como otras disposiciones que modifican el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la Ley de Monumentos Nacionales.

También hubo espacio para acuerdos durante la votación. Una de los artículos que despertó un apoyo transversal fue aquel que establecía mecanismos para la reconstrucción de zonas afectadas por incendios (Valparaíso, Ñuble y Biobío).

La oposición, a su vez, logró anotarse algunas victorias con la aprobación de la reconexión de servicios básicos en zonas de catástrofes, el olvido financiero a deudas saldadas, el pago a 30 días a pymes y el fin del cobro de interés sobre interés (el anatocismo). Aunque, el Ejecutivo ya anunció que llevará estas disposiciones al Tribunal Constitucional. En las filas opositoras también confirmaron que recurrirán a este órgano para impugnar, por ejemplo, la invariabilidad tributaria a más tardar el lunes 20 de julio.

Por otra parte, se aprobó la norma que buscaba compensar la merma que experimentará el Fondo Común Municipal ante la exención del pago de contribuciones. Pese a que este mecanismo fue parte de un acuerdo al que Quiroz llegó con parte del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, los alcaldes de oposición se desmarcaron de este asunto y reiteraron su rechazo a esta modificación.