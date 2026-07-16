Gobierno informa de nueve damnificados por el sistema frontal y aclara: “No hay situaciones graves”

Hasta ahora, la Región de La Araucanía es la más golpeada por las precipitaciones, con nueve damnificados y 109 mil clientes sin luz.

Junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), hizo un balance del sistema frontal que afecta la zona centro sur del país y que se extenderá al menos hasta el domingo.

“Hoy día no hay situaciones graves de emergencia. No hay alertas rojas en ninguna parte del país, sin perjuicio de la alarma meteorológica por lluvias extremas que ya se ha ido detallando permanentemente”, aseveró la autoridad de Gobierno.

Asimismo, Pavez adelantó que a partir de este jueves, cuando el sistema frontal avance definitivamente a la zona centro, “vamos a vivir las horas más intensas de lluvia“ y llamó a las personas a “tomar las decisiones conducentes a evitar los riesgos”.

A su turno, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que hasta las 08.00 horas de esta jornada, contabilizaron damnificados en la Región de La Araucanía, en el sur del país. En la Región del Maule, registraron 161 personas en albergues y 45 que permanecen aisladas.

En cuanto a los inmuebles, Cebrián especificó que “hay una vivienda con daño mayor en la Región de Biobío, y en total 100 viviendas con daño menor y 46 que están con daños en evaluación”. Respecto de aquellos domicilios que cuentan con un daño menor, acotó que “94 están en la Región del Biobío y seis en el Ñuble” y que del total en evaluación, “tenemos seis en la Región de Coquimbo, principalmente por voladuras de techumbre, 22 en el Nuble y 18 en la Región del Biobío”.

Si bien la jefa de Senapred destacó que 96,9% de los clientes cuenta con suministro eléctrico, también acotó que 160 mil han visto interrumpido este servicio por el sistema frontal: 109 mil en La Araucanía, 56 mil en Biobío y 17 mil en O’Higgins.