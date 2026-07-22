Ya van 25: el motivo tras la renuncia del seremi de las Culturas de la Región de Los Lagos

Respecto de su sucesor, se señaló que su designación “será informada oportunamente”, una vez que concluya el proceso de nombramiento.

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Este miércoles 22 de julio, Eduardo Leiva Zumelzu dejará su cargo como seremi de las Culturas de la Región de Los Lagos, luego de que se transformó en el vigésimo quinto secretario regional ministerial en presentar su renuncia desde que el presidente José Antonio Kast asumió el pasado 11 de marzo.

Así lo confirmó en la víspera el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de un escueto comunicado.

Respecto de su sucesor, se señaló que su designación “será informada oportunamente”, una vez que concluya el proceso de nombramiento.

El motivo tras la renuncia del seremi

El ministerio agradeció el trabajo desarrollado por Leiva durante el período en que encabezó la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en Los Lagos, destacando su desempeño al frente de la cartera local.

De acuerdo con lo precisado por la Secretaría de Estado, la dimisión la presentó por iniciativa propia Eduardo Leiva y respondió a lo que calificó como “motivos personales”.

La cartera no entregó mayores antecedentes sobre las razones específicas que llevaron a la salida del seremi de las Culturas de la Región de Los Lagos.

Por su parte, desde la Delegación Presidencial Regional de Los Lagos tampoco se proporcionaron más detalles respecto de la renuncia de Leiva Zumelzu.

El seremi asumió su cargo el pasado 30 de marzo, por lo que se desempeñó en el cargo durante exactamente 113 días.

Con su renuncia ya suman 25 los secretarios regionales ministeriales que han abandonado sus cargos o cuyos nombramientos han sido dejados sin efecto en los 132 días del gobierno del presidente José Antonio Kast.

La anterior ocurrió el pasado viernes 17 de julio, cuando se confirmó el alejamiento del seremi de Hacienda de la Región de Arica y Parinacota, Marcelo Vergara Albarracín.