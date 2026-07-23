Subsecretario de Hacienda deja el cargo tras arrojar positivo en test de drogas

El proceso aún contempla el análisis de la contramuestra y nuevos exámenes solicitados por la exautoridad.

El Gobierno confirmó este jueves la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que el análisis de la primera muestra de un examen de detección de drogas realizado en junio arrojara un resultado positivo.

La salida de la autoridad fue comunicada por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, quien indicó que la dimisión fue aceptada por el Ejecutivo.

En una declaración realizada desde el Palacio de La Moneda, Alvarado explicó: “como saben, el gobierno ha informado la renuncia del subsecretario de Hacienda a su cargo y que esta renuncia ha sido aceptada. El fundamento de la renuncia es que, si bien en un primer examen de detección de drogas el exsubsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo”.

La autoridad precisó que el proceso aún no concluye, ya que “todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra y el exsubsecretario además nos ha comunicado se realizará exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo“.

En ese contexto, sostuvo que “tal como lo hemos señalado, el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”.

La declaración del biministro concluyó señalando que “el Ejecutivo agradece la labor desempeñada por el exsubsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez”, mientras se espera el resultado de la contramuestra y de los exámenes adicionales que realizará la exautoridad.

En su reemplazo asumirá, en calidad de subrogante, Tomás Bunster Bustamante, ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.