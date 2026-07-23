“Ha ido a mi casa de noche”: alcalde de Olmué acusa hostigamiento de Javier Olivares

El parlamentario incluso llegó hasta las afueras de su domicilio durante la noche para grabar videos y continuar con las críticas hacia su gestión municipal.

El alcalde de Olmué, Jorge Jil, denunció públicamente una serie de hechos que atribuye al diputado Javier Olivares (PDG), a quien acusó de hostigamiento y persecución.

Según afirmó, el parlamentario incluso llegó hasta las afueras de su domicilio durante la noche para grabar videos y continuar con las críticas hacia su gestión municipal.

El jefe comunal utilizó sus redes sociales para responder a las reiteradas críticas del parlamentario, quien ha difundido diversos registros cuestionando la administración municipal. En uno de esos videos, Olivares sostiene que “pareciera que Olmué no tiene municipio. Al alcalde uno lo ve para la foto y nada más”.

En otro registro, grabado cerca de las 23:00 horas frente al domicilio del alcalde, señala: “Acá llegamos a la casa del alcalde”, además de calificarlo como “malo” y advertir que continuará “oficiando y molestándolo”.

Frente a estos hechos, Jorge Jil aseguró que el actuar del diputado constituye una “persecución”. “Ha ido tarde-noche a mi casa, después de las 11 de la noche a molestar”.

Asimismo, afirmó que “ha venido al municipio sin tener las atribuciones y sin avisar, para exigir que yo lo atienda. Ha ido a muchos medios de comunicación a hablar mal de mi persona, con muchas faltas de respeto”.

El alcalde también respondió a los cuestionamientos realizados por Olivares tras la caída de un árbol sobre una red eléctrica. “Diputado, para su información, las podas de alta tensión por obligación las tiene que hacer Chilquinta y las de baja tensión, que son del municipio, no provocan cortes eléctricos”, indicó, defendiendo la gestión del municipio frente a las críticas.

Finalmente, Jil manifestó que hizo públicas estas acusaciones con el objetivo de poner fin a esta situación y sostuvo que “No quiero seguir teniendo esa persecución de ese diputado que lo único que hace es hacer mal a la política y mal a la administración pública porque todavía no entiende cuál es su rol”.