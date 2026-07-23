VIDEO – Llave abierta en Sudamericana: O’Higgins no pudo en La Bombonera y cayó ante Boca Juniors

El conjunto de Rancagua no pudo ante un discreto Boca Juniors y enfrentará el duelo de vuelta con la ilusión de superar a los xeneizes.

AGENCIA UNO

O’Higgins de Rancagua pagó caro su falta de gol y cayó por la cuenta mínima ante Boca Juniors en La Bombonera, en el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Con el pitazo inicial, el conjunto chileno se plantó con personalidad en terreno xeneize y se generó claras chances de abrir el marcador, pero la impericia de sus delanteros y el portero local ahogaron el grito de gol.

Con el correr de los minutos Boca Juniors tomó el control de la posesión pero sin generar mayores zozobras en la defensa rancagüina, por lo que todo parecía que el primer tiempo finalizaba en blanco.

Sin embargo, en los descuentos un pase filtrado de Leandro Paredes encontró solo a Miguel La Bestia Merentiel, el que fue habilitado por el lateral Felipe Faúndez, el más bajo de O’Higgins en La Bombonera, para enfrentar a un timorato Omar Carabalí que no atinó a achicar y marcar el 1-0.

El complemento fue una prolongación de los últimos minutos del primer tiempo, con un O’Higgins que no provocó mayor daño a un discreto Boca Juniors que, a pesar de todas sus limitaciones, se impuso de local y afronta el duelo de vuelta con la confianza del marcador a favor.