Los motivos de Gary Lineker y otros millonarios para pedir que les suban los impuestos en Reino Unido

Más de un centenar de adinerados británicos suscribieron una carta en ese sentido dirigida al nuevo primer ministro, Andy Burnham.

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Más de un centenar de millonarios del Reino Unido suscribieron una carta abierta a través de la cual le pidieron al nuevo primer ministro, Andy Burnham, que les suba los impuestos.

La misma semana en que asumió el sucesor de Keir Starmer, británicos adinerados como el exfutbolista Gary Lineker y el productor de música Brian Eno le dijeron a Burnham que “podemos pagarlos”.

“No hablamos de impuestos más altos para quienes se levantan cada día y van a trabajar para ganarse la vida, sino para los más ricos, cuyos ingresos provienen de la riqueza que poseen”, manifestaron en la misiva.

Por qué los millonarios piden que les suban los impuestos

De acuerdo con lo expuesto en la carta que fue coordinada por la organización Patriotic Millionaires (Millonarios Patriotas), si les suben los impuestos se conseguirá una sociedad más igualitaria, e instó a llevar a cabo una “devolución de la riqueza y el poder desde los más ricos”.

En concreto, la agrupación apoya que se aplique un impuesto del 2% sobre las fortunas superiores a las 10 millones de libras esterlinas (más de 12.304 millones de pesos).

“Amamos este país y queremos que prospere”, asevera la misiva, y añade que “el éxito requiere inversión, y una fuente primordial de capital sin explotar reside en nuestro interior, un potencial que aún no está sujeto a impuestos”.

Se estima que la fortuna de Gary Lineker alcanza los 40 millones de dólares producto tanto de sus ganancias como futbolista como de su posterior trabajo en la BBC, donde cobraba alrededor de US$1,73 millones al año.

En tanto, el músico Brian Eno declaró que el actual sistema tributario es “muy generoso con los ricos. Si eres rico, no pagas muchos impuestos, sino que contratas a un grupo de contadores muy listos que de alguna manera te libran de ellos“, planteó.

Al abordar el tema, la líder conservadora, Kemi Badenoch, dijo que Lineker “es más que bienvenido a pagar más impuestos, puede extender un cheque al Tesoro, nadie se lo impide”.