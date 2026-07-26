Cadem: pesimismo sobre el futuro del país alcanza su nivel más alto en una década

El último sondeo de Plaza Pública registró que un 43% cree que la situación económica empeorará en el segundo semestre, un 51% anticipa un deterioro de la delincuencia y un 50% proyecta lo mismo para la situación política. La aprobación del Presidente Kast bajó dos puntos llegando al 37%.

Las expectativas de los chilenos llegaron a su punto más bajo en más de una década. Según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, un 58% dice mirar el futuro del país con pesimismo —el registro más alto desde que la serie comenzó en 2015— y las proyecciones negativas se replican en tres frentes: economía, delincuencia y situación política.

El sondeo muestra que un 43% cree que la situación económica del país empeorará en el segundo semestre, seis puntos más que en la medición anterior, mientras que un 34% espera que se mantenga igual (-7pts) y solo un 21% anticipa una mejora.

En seguridad el diagnóstico es aún más severo: el 51% proyecta que la delincuencia empeorará en los próximos seis meses. Y en el plano político, la mitad de los encuestados (50%) espera que la situación se deteriore.

En comparación a años anteriores ante la misma consulta, el porcentaje que anticipaba un empeoramiento fue de 30% en julio de 2016, 10% en julio de 2018, 20% en agosto de 2019, 34% en mayo de 2023 y 36% en enero de 2025. El 43% actual es el más alto ante la comparación.

El bolsillo como epicentro

El pesimismo se concentra con especial fuerza en las variables de consumo. Un 60% cree que la inflación y el costo de la vida aumentarán en el segundo semestre, un 79% espera un alza generalizada de precios de bienes y servicios, un 76% proyecta que subirá el pan y el mismo porcentaje anticipa alimentos más caros. En paralelo, un 48% cree que la cantidad de empleo disminuirá y un 40% espera una caída del crecimiento económico.

En la dimensión personal, un 49% cree que su situación económica y la de su familia se mantendrá igual, pero las proyecciones sobre decisiones concretas son mayoritariamente negativas. El 49% piensa que empeorarán sus posibilidades de ahorrar, un 51% las de invertir, un 47% las de pedir un crédito de consumo, un 53% las de comprar un auto y un 56% las de comprar una vivienda.

Manejo de emergencia impacta a Kast

En ese clima, la aprobación del Presidente José Antonio Kast marcó un 37% (-2pts) de respaldo a su gestión y un 59% (+1pto) la desaprueba.

Donde sí hubo movimiento es en la evaluación del manejo de la emergencia por el sistema frontal, la noticia más mencionada de la semana con un 61%.

La aprobación de la gestión del Gobierno frente al temporal cayó de 51% el 17 de julio a 45% el 21 y a 38% el 24, un descenso de 13 puntos en una semana.

Las percepciones específicas sobre la respuesta estatal también retrocedieron. La percepción de que el Gobierno tomó decisiones oportunas y adecuadas bajó de 52% a 37% en tres mediciones, y con que ha acompañado a las familias afectadas, de 42% a 36%.

Sedini y el gabinete

La encuesta midió además el impacto de la entrevista de la exministra Mara Sedini en el programa Sin Filtros, de la que un 82% dice haber escuchado.

Un 57% consideró incorrecto que una exministra hiciera públicas sus críticas al Gobierno tras dejar el cargo, contra un 34% que lo estimó correcto, opinión que alcanza un 50% entre los identificados con la izquierda.

Sobre las razones de su salida, un 73% la atribuye a su falta de experiencia y preparación para el cargo, un 13% a un sabotaje del equipo de gobierno y un 8% a las críticas de la izquierda y la oposición.

En la evaluación del gabinete, los ministros mejor calificados son Iván Poduje (53%), May Chomali (52%, +7pts), Daniel Mas (51%, +4pts), María Jesús Wulf (50%, -1pto) y Claudio Alvarado (50%, -4pts). En el otro extremo, Jorge Quiroz quedó entre los tres peores evaluados con un 34% (-5pts), pese a ser considerado el ministro más influyente del gabinete (57%, +3pts). Lo siguen Ximena Rincón (32%, -5pts) y Natalia Duco (30%, -2pts).