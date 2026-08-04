VIDEO – En qué consiste el proyecto que promete hacer más seguro el transporte para personas con discapacidad visual

La iniciativa ya fue declarada admisible en la Cámara de Diputadas y Diputados, dando inicio a su tramitación legislativa.

Un proyecto de ley que busca mejorar la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad visual fue presentado por los diputados Irací Hassler y Gustavo Gatica.

La iniciativa propone modificar la Ley N°20.422 para establecer que los servicios de transporte que ya cuenten con sistemas de audio o sonorización informen, en tiempo real, el nombre de las estaciones y paradas durante los recorridos, favoreciendo una movilidad más segura e independiente.

De acuerdo con cifras del Censo 2024, cerca de 847 mil personas en Chile presentan dificultades para ver, mientras que la III Encuesta Nacional sobre Discapacidad identifica al transporte público como una de las mayores barreras para su inclusión.

El proyecto no contempla instalar nuevos equipos, sino utilizar la infraestructura de audio que ya existe en distintos servicios.

En qué consiste el proyecto que promete hacer más seguro el transporte para personas con discapacidad visual

Durante la presentación, la diputada Irací Hassler destacó el respaldo de diversas organizaciones vinculadas a la discapacidad visual y afirmó: “Quiero saludar a la Asociación de Ciegos de Chile, al Colectivo Nacional por la Discapacidad, al Colectivo Palos de Ciego, Una Ruta Sin Barreras y Juntos por la Inclusión Pudahuel. Es un tremendo honor que puedan estar acá para que demos un paso significativo y concreto en la inclusión en el transporte público. Hoy, en nuestro país, necesitamos fortalecer la autonomía de todas las personas, especialmente de las personas con discapacidad. Necesitamos avanzar en inclusión en todos los espacios, y el transporte público tiene varios desafíos”.

La parlamentaria añadió que “esta es una medida sencilla, concreta y muy importante para poder avanzar en autonomía. Tiene que ver con que el transporte público, en aquellos espacios que tienen la capacidad de emitir un sonido, informe en cada estación y en cada parada cuál es ese lugar. Por eso decimos que es un proyecto sencillo, pero profundamente significativo”.

Por su parte, el diputado Gustavo Gatica destacó que la propuesta fue construida junto a organizaciones sociales y aseguró: “Este es un proyecto de ley cuyo impacto es muy grande, siendo muy simple el mecanismo que hay que cambiar. La política cobra sentido cuando lo que hacemos en este Congreso impacta en la vida de las personas, y sin duda este proyecto va en esa dirección”.



La iniciativa ya fue declarada admisible en la Cámara de Diputadas y Diputados, dando inicio a su tramitación legislativa, donde deberá ser discutida en las comisiones correspondientes antes de avanzar en el Congreso.