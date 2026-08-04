Por qué Alejandro Tabilo tiene la gran oportunidad de dar un histórico salto en el ranking ATP

Alejandro Tabilo (26°) se prepara para disputar el Masters 1000 de Montreal, donde buscará replicar la gran actuación que tuvo la semana pasada cuando llegó a las semifinales del ATP de Washington, lo cual le permitió concretar un importante salto en el ranking.

El torneo canadiense es solo el comienzo de una ajetreado calendario, puesto que después jugará el Masters de Cincinnati y el ATP de Winston-Salem, para luego culminar con el US Open, el último Grand Slam de la temporada, que comienza el 30 de agosto.

La gran oportunidad que tiene Alejandro Tabilo para escalar en el ranking ATP

Hasta el US Open, la primera raqueta nacional solamente defiende 22 puntos, por lo que todas las unidades que sume a partir de ahora le permitirán afianzarse aún más en la clasificación mundial.

Esta semana no tiene que revalidar puntos, ya que no compitió en Montreal durante la temporada pasada. En Cincinnati defiende 10 unidades (por caer en primera ronda), 8 por el Challenger de Cancún (octavos) y 4 en Winston-Salem (primera ronda de qualy). En el Abierto de Estados Unidos defiende 10 más por quedar eliminado en primera fase.

Teniendo en cuenta este panorama y el buen nivel que ha mostrado en las últimas semanas, lo que le ha permitido ser el 26° del mundo, Tabilo podría seguir subiendo y superar su mejor ranking histórico, cuando fue 19° en julio de 2024.

De hecho, si llega a los cuartos de final en los próximos dos Masters que se vienen, quedaría muy cerca del top 20 y llegaría con toda la confianza a disputar el ATP de Winston-Salem y el US Open.

Además, mantener su buen desempeño es clave para ser cabeza de serie en el Grand Slam, ya que así se evitaría enfrentar a jugadores mejor rankeados que él hasta tercera ronda.

Masters de Montreal

Tabilo se medirá este miércoles 5 de agosto ante el polaco Hubert Hurkacz (72°), y en caso de ganar, sumará 50 unidades, lo que le serviría para revalidar inmediatamente todos los puntos.

En una hipotética tercera ronda, el número uno de Chile podría chocar contra el ruso Daniil Medvedev (6°).