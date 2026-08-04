¿Buscas comprar una vivienda?: Gobierno impulsa cambio que ampliaría el subsidio hipotecario hasta las 6.000 UF

Desde el Ejecutivo indicaron que la ampliación del beneficio podría reducir las exigencias de ingreso para acceder a un crédito hipotecario.

El Gobierno ingresó al Congreso, con discusión inmediata, un proyecto de ley que busca ampliar el subsidio a la tasa de interés para un crédito hipotecario destinado a la compra de viviendas nuevas.

La iniciativa propone aumentar el valor máximo de las propiedades que pueden acceder al beneficio, pasando de 4.000 a 6.000 UF, además de extender su vigencia hasta el 31 de mayo de 2028.

El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda, impulsar la venta de inmuebles nuevos y contribuir a la reactivación del sector de la construcción.

Entre las principales modificaciones, el proyecto contempla aumentar los subsidios disponibles de 50.000 a 80.000, ampliar la cobertura a viviendas de hasta 6.000 UF y flexibilizar el mecanismo de pago del beneficio.

Según el Ejecutivo, el programa vigente ha mostrado una alta demanda y, de mantenerse las condiciones actuales, los cupos disponibles podrían agotarse durante septiembre de 2026 debido al alto número de solicitudes en trámite.

Gobierno impulsa cambio que ampliaría el subsidio hipotecario hasta las 6.000 UF

Al anunciar la iniciativa, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que “va a llegar a un grupo social bastante amplio, incluyendo las clases medias, y estas dos políticas se potencian para generar una reactivación y una venta de viviendas muy acelerada”.

El secretario de Estado también aseguró que la ampliación del beneficio podría reducir las exigencias de ingreso para acceder a un crédito hipotecario.

A modo de ejemplo, señaló que una familia interesada en adquirir una vivienda de alrededor de 5.000 UF necesitaría acreditar ingresos cercanos a los $3 millones mensuales, en lugar de los $4 millones que actualmente se requieren, gracias a la combinación del subsidio con la exención temporal del IVA para viviendas nuevas.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, afirmó que “con esto, nuestra estimación es que la velocidad de venta va a aumentar un 25%, y eso va a permitir reducir el stock que hoy día alcanza las 100.000 unidades, y con eso reactivar la construcción de viviendas y con ello reactivar el empleo”.