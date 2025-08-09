Gustavo Gatica queda fuera del FA y podría competir por el distrito 8 con apoyo del PC

Fue durante esta semana que Gatica, psicólogo de 27 años, expresó su interés en trabajar desde el Congreso en áreas como salud mental, discapacidad y Derechos Humanos

El Frente Amplio (FA) resolvió no apoyar la candidatura de Gustavo Gatica para representar al distrito 8, correspondiente a las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. La coalición confirmó que sus postulantes para esa zona serán Claudia Mix y Tatiana Urrutia.

Fue durante esta semana que Gatica, psicólogo de 27 años, expresó su interés en trabajar desde el Congreso en áreas como salud mental, discapacidad y Derechos Humanos, mientras que su intención de postular al distrito 8 había ido cobrando fuerza, siendo esta circunscripción su principal objetivo político.

No obstante, la candidatura de Gustavo Gatica en el FA no logró afirmarse.

Según informó The Clinic, pese al rechazo por parte de esa coalición, Gustavo Gatica podría ahora convertirse en una alternativa del Partido Comunista (PC) para competir en el mismo distrito.

Es importante destacar que en ese territorio el PC actualmente cuenta con la diputada Carmen Hertz. Sin embargo, desde el partido encabezado por Lautaro Carmona están considerando que ella postule al Senado en las próximas elecciones.

Sin embargo, en ese mismo bloque también se contempla la opción de incorporar a otra figura emblemática: el exdiputado y ex convencional Hugo Gutiérrez.

Recordemos que el 8 de noviembre de 2019, en el marco del estallido social de Chile, Gativa fue impactado por perdigones lanzados por Carabineros, quedando gravemente herido y con pérdida total de la vista.

Desde entonces se transformó en un símbolo de la violencia por trauma ocular ejercida contra los manifestantes en el marco de la protesta social.