Fenómeno sísmico emergente: el suceso que obligó a Codelco a suspender proyecto Andes Norte en El Teniente

En paralelo, Codelco mantiene operativos los sistemas de monitoreo sísmico, los protocolos de resguardo y las medidas preventivas en todas las áreas de División El Teniente, incluidas las productivas.

AGENCIA UNO

Codelco informó la decisión de suspender de manera temporal el desarrollo y construcción del proyecto Andes Norte de la División El Teniente, como una medida preventiva de seguridad.

Las razones de la empresa estatal para tomar esta postura guardan relación con una serie de análisis técnicos obtenidos en los últimos seis meses, los que instaban a tomar esta postura tras detectarse un fenómeno sísmico emergente, “con características distintas a los riesgos históricamente conocidos y gestionados en la operación”.

Desde Codelco explicaron que “El Teniente ha convivido durante décadas con fenómenos sísmicos asociados a la minería subterránea mediante la metodología de panel caving. Tanto la sismicidad vinculada a la explotación como aquella asociada a la construcción de desarrollos mineros son riesgos conocidos, comprendidos y gestionados mediante controles operacionales consolidados”.

Sin embargo, la cuprífera planteó que los antecedentes que disponen dan cuenta de un riesgo emergente asociado a la profundidad de las obras del proyecto Andes Norte, cuyo comportamiento continúa siendo objeto de investigación y análisis. “Entre los elementos considerados destacan la necesidad de reforzar la instrumentación, el monitoreo y el análisis técnico para abordar los desafíos que conlleva el desarrollo futuro de la minería en profundidad”.

En vista de esto, Codelco “resolvió suspender temporalmente las actividades en ese sector mientras avanza el proceso de fortalecimiento del conocimiento técnico y se determinan y ejecutan las medidas de control necesarias para continuar desarrollando el proyecto bajo los altos estándares de seguridad que Codelco aplica en todas sus las operaciones”.

En paralelo, Codelco mantiene operativos los sistemas de monitoreo sísmico, los protocolos de resguardo y las medidas preventivas en todas las áreas de División El Teniente, incluidas las productivas.