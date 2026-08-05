Indultos emergen como la próxima batalla del oficialismo: crean bancada en el Senado y 60 diputados presionan por condenados del 18-0

Pese a que son cada vez más los adeptos entre los partidos del oficialismo, los indultos, ya sea por vía legislativa o presidencial, no despiertan consenso transversal en Chile Vamos. “No soy partidario de ellos”, dijo el diputado Jorge Guzmán (EVOP) a este medio.

Casi terminada la tramitación de la megarreforma, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado comenzaron a tomar forma las maneras en las que el oficialismo pretende encauzar una de sus agendas: un indulto por vía legislativa o presidencial a los uniformados que fueron condenados durante el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019.

Desde fines de junio que el Partido Nacional Libertario, considerado no oficialista pero parte del espectro ideológico del actual Gobierno, viene presionando por un proyecto de ley que conceda un indulto general a quienes fueron condenados durante ese periodo. La idea, en ese entonces, no pareció entusiasmar al oficialismo ni a La Moneda. Sin embargo, el panorama parece haber cambiado.

Ayer por la tarde, la Cámara de Diputados aprobó por 73 votos una resolución para solicitar al presidente José Antonio Kast un indulto al excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado por disparar y con ello cegar a la actual senadora Fabiola Campillai (IND-DC) en 2019. Si bien la idea no despertó consenso transversal en el oficialismo —los diputados Diego Schalper y Ximena Ossandón, de RN, se abstuvieron—, la votación se instaló como un precedente para lo que vendría después.

Esta jornada, en el Senado se conformó la Bancada por el Indulto General para dar fuerza al proyecto de ley de los libertarios, hoy en su primer trámite constitucional en la Cámara Alta. Este comité en formación reúne a los senadores RN Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel y Camila Flores, a los republicanos Cristián Vial, Rodolfo Carter e Ignacio Urrutia, y a Vanessa Kaiser del PNL.

Indulto presidencial suma apoyos divididos en Chile Vamos y en el PDG

En la Cámara de Diputados, este miércoles 60 legisladores provenientes de todos los partidos del oficialismo, además del Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente, firmaron una carta en la que pedían al presidente José Antonio Kast conceder un indulto a los miembros de Carabineros y de las Fuerzas Armadas que hayan sido condenados en ese periodo.

El apoyo del Partido de la Gente, que se considera no alineado ideológicamente con el oficialismo o la oposición, ya ha sido decisivo para otros proyectos en el Congreso. En esta ocasión, estamparon su rúbrica en la misiva los diputados Javier Olivares, Patricio Briones y Álex Nahuelquín.

La iniciativa sumó apoyos de la bancada completa del Partido Republicano, del Partido Cristiano de Chile y del Partido Nacional Libertario. Hubo, por otra parte, respaldos divididos en Renovación Nacional, donde no firmó el jefe de bancada Diego Schalper o la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón. En la UDI, el respaldo tampoco fue unánime. Si bien el actual jefe de la tienda, Guillermo Ramírez, sí firmó, no lo hicieron otros integrantes de la directiva como Eduardo Cretton.

En Evópoli, el escenario también es fragmentado. El diputado Tomás Kast entregó su apoyo a la misiva, pero no su par Jorge Guzmán. “No soy partidario de los indultos”, dijo el diputado Guzmán a EL DÍNAMO.

Indulto por vía legislativa también tiene adherentes en la Cámara

Por un carril separado, en la Cámara Baja también comienzan a sumarse apoyos del oficialismo al proyecto de indulto general de los libertarios. Hace un mes, el diputado Sebastián Zamora —excabo de Carabineros absuelto del caso Pío Nono— junto a cinco de sus pares de la bancada republicana anunció que apoyarían esta iniciativa cuando se tramite en la Cámara de Diputados. Más recientemente, el parlamentario dijo a La Tercera que “no vamos a esperar los indultos del presidente, vamos a presionarlos desde el Congreso”.

En Renovación Nacional, el proyecto también despierta adeptos. Francisco Orrego, Eduardo Durán, Juan Carlos Beltrán y Carlos Chandía son algunos de los diputados que desde esta tienda adhieren a esta opción. En diálogo con EL DÍNAMO, el diputado Orrego manifestó, sin embargo, que le ve “poca viabilidad política” a este camino. “Prefiero el indulto particular del Presidente de la República”, acota.

Con todo, el domingo el Ejecutivo aclaró que solo hay dos procesos de indulto presidencial, de los cuales uno aún se encuentra en preparación. En diálogo con Estado Nacional, el ministro de Defensa, Fernando Rabat (IND), sostuvo que ninguno de estos procesos involucra a “militares no carabineros, por hechos ocurridos en el año 73 o en el año 2019”.