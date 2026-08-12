Salud manda: May Chomali desplaza a Poduje en la cima del “Pentágono Ministerial” de Attalus

La ministra de Salud obtuvo 3,65 puntos y lideró los cinco atributos medidos por Attalus, mientras ningún integrante del gabinete logra superar el punto medio de la escala.

El Pentágono Ministerial de Attalus que mide la evaluación de ministros, registró en julio un cambio en la cabeza del ranking pasando a ser la ministra de Salud, May Chomali, la mejor evaluada desplazando a Iván Poduje del primer lugar.

El sondeo, que se enmarca en el mes en que la mgearreforma se despachó del Congreso, puso a Chomali como la mejor evaluada con 3,65 puntos en una escala de 1 a 7 saltando del quinto al primer lugar de “La Quintaesencia”, el índice que Attalus construye ponderando cinco atributos: conocimiento, capacidad de gestión, confianza, integridad y cercanía.

Chomali, que ha estado a cargo de la agenda oncológica, lideró cada uno los aspectos medidos con 3,83 en conocimiento, 3,64 en gestión, 3,59 en confianza, 3,68 en integridad y 3,53 en cercanía.

Yamil Musa, director de Estudios de Attalus, en conversación con EL DÍNAMO atribuyó el ascenso de Chomali a una agenda sostenida en salud pública, con avances concretos en listas de espera gracias al Plan de Alerta Sanitaria Oncológica, y a la postura temprana que asumió frente al proyecto “Escucha Su Corazón”.

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, bajó del primer al segundo lugar con 3,53 puntos.

Durante el período, el eje de su agenda fue la ampliación del subsidio a la tasa de interés hipotecaria y el control de la emergencia climática provocada por el sistema frontal.

Martín Arrau, en tanto, se mantuvo en el tercer lugar con 3,50 puntos ad portas de que estrene su renovado protagonismo a propósito de la agenda de seguridad que presentó el presidente Kast la semana pasada.

Según Musa, Arrau logró revertir una tendencia compleja heredada de la gestión de su antecesora, Trinidad Steinert, quien llegó a ubicarse entre las peores evaluadas del gabinete antes del cambio de gabinete.

“Desde que asumió, Arrau se ha mantenido entre los cinco mejor evaluados en todos los atributos. El Presidente Kast incluso lo ha señalado como una figura con proyección presidencial y ahora tendrá un espacio importante para mostrar gestión”, dice el director de Attalus.

La cola del ranking y una lectura sobre Quiroz

El biministro del Interior y Seguridad General de Gobierno, Claudio Alvarado, retrocedió del segundo al cuarto lugar con 3,46 puntos, mientras el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, cerró el “top 5” con 3,36.

En el extremo opuesto de la tabla se ubicaron la ministra del Deporte, Natalia Duco, con 2,57 puntos; la ministra de Energía, Ximena Rincón, con 2,75; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, con 2,77; y la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, con 2,86.

El gran ausente, tanto en la parte alta como en la baja de la tabla es el ministro Jorge Quiroz, principal artífice del éxito del Ejecutivo en la megarreforma, pero también el responsable de los roces con la oposición e incluso al interior del oficialismo.

Musa, en ese sentido, destaca que si bien no asomó en los extremos del ponderado, sí apareció último en el atributo de cercanía.

Para el director de Estudios de Attalus, eso confirma que enfrentar los desafíos económicos no depende solo de la capacidad técnica, sino que también exige un tinte de empatía política.

Según dice Musa, el propio Quiroz ha reconocido que está aprendiendo los códigos de la política, un aprendizaje que se notó en la negociación de la Megarreforma y que podría llevarlo a un rol más acotado a su ámbito sectorial en los próximos meses.

El dato de fondo, sin embargo, es transversal a todo el gabinete: ninguno de los 22 ministros evaluados logra superar el punto medio de la escala, fijado en 4. Los puntajes de julio se mueven entre 2,57 y 3,65, y las diferencias entre las primeras posiciones se juegan en centésimas.

“El dato más relevante de esta medición es que ningún ministro logra superar el punto medio de la escala. El gabinete, en su conjunto, continúa registrando niveles de evaluación bajos, por lo que es importante que el Gobierno revise estas cifras y adopte estrategias que permitan revertir esta tendencia”, subrayó Musa.