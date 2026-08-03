Ministra Chomali resta sustento a “Escucha su corazón”: “No hay evidencia de que la mujer vaya a cambiar de decisión”

Además, la secretaria de Estado manifestó que “se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo”.

La ministra de Salud, May Chomali (IND), restó sustento al proyecto “Escucha su corazón”, de autoría del Partido Nacional Libertario, que busca que el médico tratante ofrezca a una mujer en proceso de aborto por la ley de tres causales escuchar los latidos cardíacos del feto y negarse a realizar el procedimiento si es que ésta no accede.

En conversación con Mesa Central de T13 radio, la secretaria de Estado aseveró que “no existe y hemos buscado evidencia científica que, un acto como ese, pueda reducir la probabilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto”.

“No entiendo cuál es el sentido. O sea, científicamente no hay evidencia que la mujer vaya a cambiar de decisión. Para poder decir que hay inviabilidad fetal, tiene que, digamos, tener una ecografía. Eso es imposible. Y cuando está en riesgo la vida de la madre, seguro que para saber que estás embarazada tuvo una ecografía. Por lo tanto, eso es algo que para todos los efectos del médico no hace la diferencia“, añadió.

Al ser consultada por su evaluación desde el punto de vista humano, Chomali manifestó: “Se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo. No hemos mirado mucho los efectos psicológicos de la madre, pero desde el punto de vista de la evidencia científica no hay evidencia de que la mujer vaya a cambiar de opinión”.

Chomali aboga por protocolo ante test de drogas y defiende renuncia de seremi de Arica

La secretaria de Estado también tuvo palabras para la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez (IND), tras dar positivo al test de drogas al que se someten las autoridades de Gobierno. Pese a que la exautoridad exhibió los resultados de un examen que dio negativo y ha pedido una contramuestra, de momento, no hay claridad sobre si volverá al Ejecutivo.

“Si hay controversia es porque el protocolo no está claro o el protocolo es mejorable. O sea, debería ser tan prístino que no debería caber ninguna duda de cuándo informar, qué informar, cómo se licita, qué laboratorio es tan certificado con los laboratorios, cuándo se procesa la contramuestra. Si hay controversia es porque algo estamos fallando en el protocolo y lo que yo tengo entendido y hemos sido informados de que esto se va a revisar y va a pasar a otras instancias”, sostuvo.

Respecto de la renuncia de la seremi de Salud de Arica, Karla Kepec (Partido Republicano), luego de que se filtraran mensajes suyos en el que pedía como requisito para acceder a un puesto laboral de tecnólogo médico ser militante republicano o hijo de uno, Chomali respondió “el comentario que me merece es que le pedimos la renuncia a la seremi de Salud”.

“No me parece que esté a la altura de lo que nosotros queremos de nuestro seremi. Nosotros estamos hablando de dos cargos que son absolutamente técnicos, son tecnológicos médicos que tienen que estar capacitados para hacer los exámenes en los laboratorios de la seremi, que hacen vigilancia a las aguas, hacen vigilancia a los mosquitos, hacen vigilancia de, digamos, de una serie de temas. Entonces, que pongamos una traba para el acceso de buenos profesionales por pertenecer a un partido político, nos parece que no es lo más adecuado“, cerró.