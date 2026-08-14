Diego Schalper (RN) tras fallo del TC: “A diferencia de Marcel, el ministro Quiroz sacó adelante su reforma tributaria en todos sus aspectos centrales”

En conversación con EL DÍNAMO, el diputado de RN valora el fallo del TC sobre la megarreforma y la salida de la ministra Duco del gabinete de Kast.

La noche del jueves fue intensa para el Gobierno. Mientras el Tribunal Constitucional (TC) resolvía los tres requerimientos presentados por la oposición contra la megarreforma de Kast —dando luz verde a la mayor parte de la invariabilidad tributaria, pero declarando inconstitucional la restitución por Resolución de Calificación Ambiental (RCA)—, la Presidencia anunciaba la salida de la ministra del Deporte, Natalia Duco, tras la polémica por el uso de un vehículo fiscal.

En conversación con EL DÍNAMO, el diputado Diego Schalper, jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), evalúa ambos hechos: sostiene que “la pretensión de la oposición era dejar sin efecto la invariabilidad tributaria en su integridad” y que “eso no ha ocurrido”, y respalda la decisión de Kast de esperar “un estándar muy exigente” a los integrantes de su gabinete.

—¿Cuál es su primera impresión de este fallo?

—Hay que ser súper claros: la motivación principal de la oposición para ir al Tribunal Constitucional fue impugnar la invariabilidad tributaria, sobre la base de que, en opinión del abogado Correa Sutil, era contraria al principio democrático. Ese argumento —al menos en este primer anuncio del Tribunal— ha sido rechazado, y con eso la principal alegación de la oposición fracasó.

Después podremos discutir los pormenores de dos puntos: qué ha resuelto el Tribunal respecto de los proyectos conexos, y qué significa la cláusula abierta que queda cuando se elimina la expresión “entre otras”. También quedó aparentemente sin efecto la facultad del ministro para extender el plazo para internar los capitales, pero eso es lo accesorio. Lo modular es que el proyecto de reconstrucción se aprueba, la rebaja tributaria se aprueba, la integración del sistema se aprueba y la invariabilidad tributaria se aprueba.

—Sobre esa acotación a la invariabilidad, en la oposición remarcan que finalmente no salió como el ministro la planteó de manera inicial.

—Tengo mis dudas. Respecto de los proyectos de inversión nuevos, queda claro que la invariabilidad se mantiene firme. La duda está en los proyectos conexos, porque ahí se eliminan solo ciertos pasajes, y en la cláusula abierta: cuando se elimina la expresión “entre otras”, supongo que lo que busca el Tribunal es que se indiquen con claridad cuáles son los montos. Si es así, tendremos que dar esa conversación.

Pero cualquier análisis mínimamente honesto tiene que reconocer que la pretensión de la oposición era dejar sin efecto la invariabilidad tributaria en su integridad, y eso no ha ocurrido. Lo que ha pasado es que, por regla general, la invariabilidad tributaria queda aprobada, y habrá que ver qué ocurre específicamente con los proyectos conexos.

—La otra norma en juego era la RCA, que se elimina por completo fue defendida con entusiasmo por el ministro Quiroz calificándola como clave para atraer inversión extranjera. ¿No es esa una derrota relevante?

—En las conversaciones que tuve con el ministro, la idea era que un país que ofrece certeza jurídica mediante una calificación ambiental favorable sea consecuente con esa certeza en el tiempo. El Tribunal Constitucional no lo ha estimado así. La verdad es que, a mi juicio, esa norma no estaba entre los aspectos centrales de lo que buscábamos impulsar.

—Mirando el cuadro completo, este es el segundo proyecto en que el Tribunal Constitucional le hace un reproche al Gobierno. ¿No hay un tema de fondo?

—Creo que en proyectos tan ambiciosos como la ley de reconstrucción, que el Tribunal Constitucional haga un reproche puntual en ciertos pasajes es parte de lo que anima el control de nuestra democracia constitucional. Al revés, creo que la aspiración de la oposición era que el TC dejara sin efecto un aspecto central del tratamiento tributario, y eso no ha ocurrido.

Tampoco quiero dramatizar esto. No se me olvida que, con el gobierno anterior, pasó algo bien curioso: el propio oficialismo llevó al Tribunal Constitucional una norma impulsada por su gobierno, la modificación a los permisos sectoriales. Aquí no ha pasado nada parecido a eso.

—¿Entonces el balance es positivo para el Gobierno?

—Creo que un análisis mínimamente objetivo tiene que mirar la película completa. Y esa película completa es que a diferencia del exministro Marcel, el ministro Quiroz sacó adelante en cinco meses su reforma tributaria en todos sus aspectos centrales. Eso es realmente importante para el cambio de rumbo en materia económica.

Diego Schalper sobre la salida de la ministra Duco: “Confirma que el presidente Kast va a tener un criterio bastante estricto respecto del comportamiento de quienes están en el gobierno”

—Apenas diez minutos después de conocerse el fallo del TC, se supo de la salida de la ministra Duco. ¿Qué opinión le merece la decisión del Gobierno y el paso de la ministra por la cartera?

—No siempre lamento que una ministra deje su cargo; por lo pronto, le deseo el mayor de los éxitos. Pero esto no hace sino confirmar que el presidente Kast va a tener un criterio bastante estricto respecto del comportamiento de quienes están en el gobierno por exclusiva confianza. Todos tenemos que tener claro que, en eso, el presidente Kast va a mantener una línea muy nítida. Lo he dicho antes y lo reitero.

—Pero este ya es el quinto ajuste ministerial en menos de cinco meses. ¿No le hace ruido?

—Cuando usted tiene un gobierno que se impone estándares altos, tiene que actuar de acuerdo con esos estándares. A mí siempre me llamó la atención que, en el gobierno anterior, uno no sabía muy bien qué tenía que pasar para que un ministro saliera. Aquí, en cambio, todos tenemos claro que, ante la más mínima actuación que genera dudas, el presidente Kast actúa con total firmeza.

—Pero, ¿no hay una fisura en el diseño original del gabinete?

—No quiero hacer comparaciones odiosas, pero siempre me pareció increíble que, por ejemplo, en el caso de la venta de la casa del expresidente Allende, al comienzo ningún ministro pagara responsabilidad política. Al final tuvo que ocurrir todo lo que ocurrió para que una ministra saliera. Uno se da cuenta de que, con esto, el presidente Kast está reafirmando que, ante la más mínima situación que genere dificultad, va a tener un estándar muy exigente.

Ese es el criterio del presidente Kast, y lo respaldo.