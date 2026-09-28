Minsal confirma caso de sarampión en la RM y activa seguimiento de contactos cercanos

La joven había viajado recientemente a Perú y no registra vacunación contra sarampión-rubéola.

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este lunes un nuevo caso importado de sarampión en la Región Metropolitana, luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) ratificara el contagio en una paciente de 18 años.

Según informó la entidad, se trata del tercer caso de esta enfermedad detectado en Chile durante 2026.

Según informó el Minsal, la joven había viajado recientemente a Perú y no registra vacunación contra sarampión-rubéola.

Actualmente se encuentra en buen estado de salud y ya finalizó el período de aislamiento indicado tras la detección de la enfermedad.

A partir de la confirmación, los equipos sanitarios iniciaron la búsqueda y seguimiento de las personas que tuvieron contacto estrecho con la paciente, como parte de las medidas destinadas a identificar oportunamente posibles contagios. La autoridad señaló que mantendrá la vigilancia epidemiológica del caso.

El contagio había sido reportado inicialmente como sospechoso durante la jornada, mientras el ISP realizaba los análisis correspondientes para determinar si efectivamente se trataba de sarampión.

Chile mantiene su condición de país que ha eliminado la transmisión endémica del sarampión, sin circulación local de la enfermedad desde 1992.

Es por ello que el Minsal recordó además que la vacunación constituye la principal herramienta preventiva y llamó a mantener al día el esquema correspondiente, especialmente ante antecedentes de viajes a zonas donde existe circulación del virus.