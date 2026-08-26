Núñez (RN) pide al Gobierno definir “inmediatamente” si continuará con nuevo Estado de Excepción

La presidenta del Senado es partidaria de que se retire esta polémica medida. “Realismo legislativo, porque aquí en el Congreso se avanza con votos”, pidió al Ejecutivo.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), reiteró su rechazo en torno al nuevo Estado de Excepción Constitucional que contiene la reforma de seguridad del Gobierno, y emplazó al Ejecutivo pronunciarse a la brevedad sobre si perseverará en este asunto.

“Yo no estoy de acuerdo con el nuevo Estado de Excepción. Creo que hay que salvar la reforma, esto es un llamado al realismo legislativo, a entender que si la reforma constitucional continúa con este nuevo Estado de Excepción, obviamente que no va a tener ni siquiera apoyo para la idea de legislar y ni siquiera del oficialismo, al contrario. Si dejamos de lado este nuevo estado de excepción y reforzamos el de emergencia, por ejemplo, obviamente que uno puede votar a favor la idea de legislar”, planteó en diálogo con radio 13C.

Consultada sobre si es necesario que el Gobierno despeje si continuará con esta propuesta de Estado de Excepción, a sabiendas que esta idea no concita acuerdo en el oficialismo, Núñez sostuvo: “Inmediatamente, o sea, ojalá que sea hoy día o mañana“.

“Lo bueno, que se había producido con el plan, era que teníamos un plan, yo lo dije con todas sus letras. Insisto, hay que ordenar, hay que encausar esta discusión, señalar rápidamente qué se va a hacer y qué

decisión vamos a tomar. No nos perdamos en eso, si el presidente nos convoca, a la mesas del Senado, los tres presidentes de las comisiones que van a conocer del proyecto, o al revés, partir por casa, por los presidentes de nuestros partidos, evidentemente que ahí vamos a estar. Lo único que decimos es realismo legislativo, porque aquí en el Congreso se avanza con votos“, instó.