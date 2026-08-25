La medida cautelar que deberá cumplir adolescente acusada de parricidio

La menor fue formalizada por la muerte de su madre, ocurrida el domingo al interior del departamento que ambas compartían en San Joaquín.

Una adolescente de 14 años quedó bajo la medida cautelar de internación provisoria, luego de ser formalizada por el parricidio de su madre, de 48 años, ocurrida al interior del departamento que ambas compartían en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, el hecho habría ocurrido tras una discusión entre ambas el domingo 23 de agosto.

La Fiscalía sostiene que la menor habría atacado a su madre en reiteradas ocasiones con un objeto contundente, provocándole la muerte.

En ese contexto, el fiscal Ariel Cancino señaló que la adolescente “le ocasionó la muerte a su madre el domingo 23 de agosto. Posteriormente, ella habría salido con su padre durante la tarde“.

Tras el presunto crimen, la menor habría continuado con sus actividades habituales. “Al día siguiente habría ido hasta su colegio, un día de clase normal. A la salida de dicho establecimiento educacional, ella habría acudido hasta una comisaría a realizar una autoenuncia respecto de este hecho”, detalló el persecutor.

Las diligencias realizadas por la Fiscalía Metropolitana Sur junto a la Brigada de Homicidios Sur de la PDI permitieron establecer, en esta etapa inicial, antecedentes sobre su presunta participación. “Logró acreditar, por lo menos en esta instancia inicial, de que la imputada tuvo participación ponible en los hechos”.

Por ello, fue formalizada “por el ilícito de parricidio consumado, se decretó su internación provisoria y nos otorgaron un plazo de investigación de 100 días“, explicó Cancino.

Durante la audiencia también surgieron antecedentes sobre eventuales conflictos familiares previos. “La imputada refiere a que habría tenido una discusión” al momento de los hechos, mientras que su defensa señaló que la menor “esboza que habría conflictos anteriores de violencia intrafamiliar”.

Fiscalía aclaró que no existen denuncias previas por VIF contra ninguno de sus padres y precisó que la adolescente residía únicamente con su madre en el inmueble donde ocurrió el fallecimiento.