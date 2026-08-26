Qué dijo Roger Federer sobre su regreso al circuito tras derrotar a Roddick en un partido de exhibición

La jornada también contempló un duelo de dobles entre la dupla integrada por Federer y John McEnroe, frente a la compuesta por Roddick y Andre Agassi.

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Miles de fanáticos se reunieron en el estadio Arthur Ashe de Nueva York para ver el regreso a las canchas del tenista suizo Roger Federer, en un partido de exhibición ante el estadounidense Andy Roddick, tras el cual el europeo se refirió a la posibilidad de regresar al circuito.

A siete años de su retiro, el helvético se impuso por 6-3 al norteamericano, en un duelo que se disputó a pocos días del inicio del US Open, días antes de su ingreso al Salón de la Fama del Tenis Internacional.

La jornada también contempló un duelo de dobles entre la dupla integrada por Federer y John McEnroe, frente a la compuesta por Roddick y Andre Agassi.

Sobre la jornada, valoró que le brindó la oportunidad “de dar las gracias y despedirme, lo cual creo que es importante para algunos. Para mí lo es, y es algo bonito de hacer“.

Qué dijo Roger Federer sobre su regreso al circuito

“Es genial estar de vuelta en Nueva York. Tengo recuerdos increíbles de esta cancha, de los aficionados de aquí, de la ciudad“, dijo Roger Federer, de 45 años.

Antes del partido, admitió que, “para ser honesto, me pone muy nervioso. No he jugado un set de singles en, no sé… quizá (el polaco Hubert) Hurkacz en Wimbledon, así que han pasado cinco años”.

Respecto de la posibilidad de volver a jugar en el circuito profesional, Roger Federer respondió: “No, no, no. Tengo demasiados obstáculos y estoy demasiado ocupado. Apenas encuentro tiempo para jugar partidos de exhibición. Mi cuerpo ya no da para más“.

“Ahora solo soy un aficionado más disfrutando de ver tenis“, manifestó respecto de su actual relación con el deporte que lo vio transformarse en el número uno del mundo.