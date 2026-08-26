Presidente de la UDI llamó a no retirar la reforma de seguridad: “Se podría interpretar como una renuncia”

“Cuando llevas nueve días recibiendo fuego de todas partes, es porque algo se podría haber hecho mejor”, admitió el diputado Guillermo Ramírez.

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El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, defendió la idea de mantener la reforma de seguridad en el Congreso pese a los reparos que ha generado la iniciativa presentada por el presidente José Antonio Kast.

El diputado gremialista reconoció que el hecho de que los cuestionamientos surjan desde distintos sectores confirma que el Gobierno está enfrentando un complejo problema político.

“Llevamos nueve días discutiendo este asunto, eso revela algo obvio: acá hay un problema. Hubo un problema por parte del Ejecutivo, está claro, para qué vamos a negarlo“, manifestó.

Timonel de la UDI pide no retirar la reforma de seguridad

En la entrevista que le concedió al programa Me enteré por la prensa, de Canal 13, el presidente de la UDI llamó a no retirar la reforma de seguridad del Congreso, sino a llevar a cabo los cambios que sean necesarios para que se apruebe.

En esa línea, Guillermo Ramírez instó a postergar la búsqueda de responsabilidades en torno a lo ocurrido y concentrarse en corregir el texto.

“Cuando llevas nueve días recibiendo fuego de todas partes, es porque algo se podría haber hecho mejor. Buscar responsabilidades para atrás lo veremos otro día, para que eso no vuelva a ocurrir“, señaló.

El timonel de la UDI, sin embargo, se mostró a favor de mantener la reforma de seguridad en el Congreso, ya que a su parecer, “retirar el proyecto se podría interpretar como una renuncia a ciertos cambios que se tienen que hacer“.

También manifestó que “no tengo ninguna duda de que si llegamos a acuerdo con la parte de la izquierda que quiera conversar respecto de los objetivos, también vamos a estar de acuerdo respecto de si se requiere o no hacer algún cambio en la Constitución“, cerró.