“Me duele el corazón”: Miley Cyrus reaccionó con tristeza a la muerte de su madrina Dolly Parton

La revista People informó que la estrella de la música country falleció a los 80 años “tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer”.

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Miley Cyrus reaccionó con mucha pena a la muerte de su madrina, la cantante Dolly Parton, cuyo fallecimiento confirmó en la víspera un sobrino de la estrella de la música country.

La actriz que interpretó a Hannah Montana se sumó a las numerosas muestras de dolor que expresaron artistas de todo el mundo, tras conocerse el deceso de la intérprete de 80 años.

De acuerdo con lo revelado por la revista People, la también filántropa falleció “tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer“.

Por su parte, TMZ informó que la cantante había sido hospitalizada a raíz de problemas renales y autoinmunes.

Qué dijo Miley Cyrus tras la muerte de Dolly Parton

Miley Cyrus se despidió de Dolly Parton, su madrina y gran amiga dentro y fuera de los escenarios, a través de sus cuentas en redes sociales.

“No puedo creer que acabemos de perder al alma más pura. Trascendiste el tiempo y vives en los corazones de generaciones enteras. Descansa en la gloria, Dolly. Me duele el corazón“, posteó.

Luego publicó otros mensajes y sostuvo: “Tantos malvados en este mundo y tuvimos que perder un corazón puro como el de Dolly Parton. Un día devastador para la humanidad“.

El vínculo entre ambas no solo era artístico, ya que además de apoyar su carrera, Dolly Parton mantenía una amistad con Billy Ray Cyrus, padre de Miley, y asumió el papel de madrina de la cantante.

Además de Miley, otras grandes figuras de la música y las artes expresaron su pesar por el deceso de la actriz y cantante.

Así, Beyoncé manifestó que “eras el barómetro. La estrella del norte. Audaz y brillante“, mientras que para Taylor Swift “un mundo sin Dolly no parece posible, real ni correcto“.

Elton John se mostró “conmocionado y devastado al enterarme de la muerte de Dolly. Una artista gigantesca, única e irreemplazable, con el corazón más bondadoso“, en tanto que Paul McCartney dijo que “la magnífica estrella Dolly Parton ha muerto y es muy triste. Era una mujer maravillosa“.

“Me cuesta imaginar un mundo sin Dolly“, reconoció Cyndi Lauper, a la vez que Katy Perry recalcó que “demostró que unos pechos grandes, un gran cerebro y una gran voz pueden coexistir en un cuerpo diminuto. Pero, con diferencia, lo más grande de ella era su corazón”.