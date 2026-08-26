Lluvia en Santiago: a qué hora será el peak de precipitaciones y cuántos mm caerán este miércoles

Se espera que este miércoles sea la jornada más intensa de lluvia en Santiago. Revisa todos los detalles del pronóstico del tiempo.

Este miércoles la lluvia nuevamente será protagonista en Santiago y en la zona central del país. A diferencia de lo que ocurrió ayer en la Región Metropolitana, donde las precipitaciones solo se hicieron sentir en algunos sectores, durante esta jornada se espera que el evento sea mucho más constante e intenso.

Según el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, durante la mañana las precipitaciones caerán con una intensidad “débil e intermitente”.

Lluvia en Santiago: la hora peak, cuántos mm se espera que caigan y los sectores más afectados

Sin embargo, esto cambiaría después del mediodía, ya que la lluvia se intensificaría a eso de las 14:00 o 15:00 horas.

Este miércoles será el día más intenso respecto a las precipitaciones, puesto que el sistema frontal llegará con un río atmosférico que aumentará cantidad de agua caída en la región: se esperan entre 20 o 30 mm.

En este marco, los sectores más afectados serán los que están situados en la precordillera y cordillera. Es por esto que en sectores cordilleranos, como San José de Maipo, se prevé que llueva desde la madrugada de este miércoles 25 hasta el jueves 26.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) esto se espera de las lluvias en cada sector de la Región Metropolitana para hoy y mañana:

Miércoles 26

Colina: chubascos aislados por la mañana y tarde.

chubascos aislados por la mañana y tarde. Santiago centro: chubascos aislados por la mañana, chubascos normales por la tarde.

chubascos aislados por la mañana, chubascos normales por la tarde. Santiago norte: chubascos aislados por la mañana, chubascos normales por la tarde.

chubascos aislados por la mañana, chubascos normales por la tarde. Santiago oriente: chubascos durante la mañana y tarde.

chubascos durante la mañana y tarde. Santiago sur: chubascos durante la mañana y tarde.

chubascos durante la mañana y tarde. Santiago poniente: chubascos durante la mañana y tarde.

chubascos durante la mañana y tarde. Curacaví: chubascos aislados por la madrugada, y chubascos normales por la mañana y tarde.

chubascos aislados por la madrugada, y chubascos normales por la mañana y tarde. Melipilla: chubascos aislados en la madrugada. Chubascos normales en la mañana y tarde.

chubascos aislados en la madrugada. Chubascos normales en la mañana y tarde. San José de Maipo: chubascos desde la mañana hasta la tarde. En la noche, chubascos aislados.

Jueves 27